Mario Yepes dio inesperado veredicto sobre el nuevo asistente técnico de Néstor Lorenzo: no se guardó nada

La llegada de José María Bazán a la Selección Colombia, como nuevo asistente técnico de Néstor Lorenzo, está a nada de ser oficial. Así lo reporta la prensa deportiva en Colombia.

Definido el nuevo asistente técnico de Néstor Lorenzo en Selección Colombia: a nada de ser oficial

Bazán es un argentino de 54 años, que figura como entrenador y formador de talentos, además de exjugador profesional. Llega a la Selección Colombia a ocupar el cargo que dejó Luis Amaranto Perea, quien ahora es el técnico oficial del Deportivo Independiente Medellín.

Son varias las opiniones que han surgido con respecto al cargo que ocupará Bazán en la Tricolor. Una de ellas es la de Mario Alberto Yepes, exdefensor central que capitaneó a la Selección Colombia en 2014, que llegó a los cuartos de final del Mundial en aquella edición. Además, ganó la Copa América 2001.

Mario Yepes: “No estoy de acuerdo con que no llegue un asistente técnico colombiano”

“Yo creo que la renovación (de Lorenzo) sí estaba dentro de mis cálculos. Viene un ciclo difícil, ¿no? Hay menos paciencia porque realmente yo esperaba que nosotros pudiéramos llegar más lejos en el Mundial 2026, la verdad. Era lo que todo el mundo creíamos, que podíamos llegar más lejos”, le dijo Yepes a Win Sports.

Y siguió: “Para mí, que se mantenga el profesor Lorenzo es algo que había pensado, es algo que para mí le da continuidad a un trabajo. No estoy de acuerdo con que no llegue un asistente técnico colombiano. No estoy de acuerdo, creo que deben tener un asistente técnico colombiano. Creo que ya no va a ser porque va a llegar otro asistente técnico”.

“Creo que eso de Colombia debe estar en el cuerpo técnico, es mi percepción y lo que yo pienso. Me gusta la idea que siga Lorenzo, no me gusta que no estén pensado en un asistente técnico colombiano”, sentenció.

🇨🇴 “Que se mantenga el profesor Lorenzo es algo que había pensado, que le da continuidad a un trabajo. No estoy de acuerdo con que no llegue un asistente técnico colombiano, me gustaría un colombiano, pero parece que no va a ser”, Mario Yepes#SaqueLargoWIN pic.twitter.com/dq5e882G2f — Win Sports (@WinSportsTV) August 18, 2026

Más reacciones a la inminente llegada de José María Bazán a Selección Colombia

Carlos Antonio Vélez, uno de los periodistas deportivos más reconocidos del país, dio su opinión sobre el nombre de José María Bazán como nuevo asistente técnico de la Selección Colombia.

Si lo más destacado del nuevo #2 de la selección es haber sido segundo de Oscar Pareja por q no sumar más bien a Pareja que era el #1 ? La respuesta es simple en la ecuación Lorencista… el segundo debe ser menos q el jefe! Nadie q haga sombra sirve… y menos si puede mejorar las… — Carlos Antonio Velez (@velezfutbol) August 18, 2026

“Si lo más destacado del nuevo #2 de la selección es haber sido segundo de Oscar Pareja, por qué no sumar más bien a Pareja que era el #1? La respuesta es simple en la ecuación Lorencista… el segundo debe ser menos que el jefe. Nadie que haga sombra sirve… y menos si puede mejorar las cosas. ¡Es lo que hay!“, escribió Vélez.