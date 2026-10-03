Tabla de posiciones en Liga BetPlay: victoria del Cali sobre Alianza pone en jaque al América

Deportivo Cali puso bajo presión al América de Cali, luego de haber remontado un resultado en casa ante Alianza Valledupar por 3-1 en la fecha 13 de la Liga Betplay 2026-II.

La reclasificación tras triunfo del Deportivo Cali que no gusta en Millonarios: cupos a Libertadores y Sudamericana

El equipo del director técnico Rafael Dudamel tuvo un complicado inicio durante los primeros 60 minutos del encuentro tras haber sufrido una anotación por parte del mediocampista Leyner David Palacios Córdoba que parcialmente le permitía la victoria al conjunto de “Los Vallenatos”.

No obstante, el club azucarero se pudo recomponer ante la situación, logrando en un lapso de 15 minutos revertir el resultado y conseguir la victoria con goles de Juan Dinenno, José Caldera y Alexis Manyoma.

🔥⚽¡OTRA VEZ DE CABEZA Y CALI LO REMONTÓ! Nuevamente por la vía aérea, pero esta vez fue José Caldera quien ganó en las alturas para marcar el 2-1 del Deportivo Cali ante Alianza Valledupar. 💚



📺Disfruta de #LALIGAxWIN en nuestra señal de Win+Fútbol y https://t.co/h0xVwPCsWS pic.twitter.com/CnPTF1aL71 — Win Sports (@WinSportsTV) October 3, 2026

El triunfo obtenido por Deportivo Cali demuestra la increíble racha que el equipo de Dudamel ha tenido durante los últimos encuentros, consiguiendo cinco victorias consecutivas, un logro que no conseguían desde el segundo semestre de 2013.

“La verdad es que creo que hicimos un gran partido después del gol de ellos. Antes del gol era un partido que pintaba para cualquiera de los dos, porque nosotros dominábamos, pero ellos nos hacían daño y no lo podíamos resolver desde el juego. Después del gol, obviamente, me imagino que el rival se quiso resguardar en ese sentido por lo que había obtenido, y nosotros, con el ímpetu, con la gente y con nuestra casa, lo pasamos por arriba”, comentó Juan Dinneno, delantero de Deportivo Cali y figura del partido, en diálogo con Win Sports.

De esta manera, el conjunto azucarero avanza en los primeros puestos de la tabla de clausura, llegando a la 2.ª posición con 24 puntos, los mismos que el líder, América de Cali, pero que aún no ha tenido su encuentro de la fecha.

“Los Escarlatas” se enfrentarán este sábado 3 de octubre ante Llaneros a las 8:15 p.m. en el estadio Bello Horizonte - Rey Pelé, Villavicencio, para rectificar su liderato en la fase del “todos contra todos” y asegurar su cupo para los cuadrangulares.

Así se ve la tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026-II

Con corte hasta la mañana del 3 de octubre de 2026, la tabla de posiciones para definir a los primeros 8 para los cuadrangulares está de la siguiente manera:

Pos. Club PJ G E P GF GC DG Últimos 5 1 América 11 7 3 1 22 6 +16 E-G-P-E-G 24 2 Deportivo Cali 12 7 3 2 20 9 +11 G-G-G-G-G 24 3 Atlético Nacional 10 7 1 2 21 10 +11 G-G-P-E-G 22 4 Millonarios 13 5 6 2 18 11 +7 E-G-G-E-E 21 5 Bucaramanga 10 5 5 0 17 9 +8 E-G-E-G-G 20 6 Medellín 11 6 2 3 19 15 +4 P-E-G-P-E 20 7 Santa Fe 11 5 4 2 18 12 +6 E-G-G-P-G 19 8 Tolima 11 5 3 3 15 13 +2 G-P-P-E-E 18 9 Llaneros 11 4 2 5 14 14 0 P-P-P-G-P 14 10 Once Caldas 11 3 3 5 14 15 —1 P-P-G-P-P 12 11 Internacional de Bogotá 12 2 6 4 13 17 —4 E-G-P-P-E 12 12 Cúcuta 11 3 3 5 11 19 —8 P-E-P-P-G 12 13 Águilas Doradas 10 2 5 3 12 15 —3 E-P-E-P-P 11 14 Boyacá Chicó 10 3 2 5 10 18 —8 G-G-P-P-G 11 15 Alianza 12 3 2 7 12 24 —12 G-G-P-G-P 11 16 Junior 10 2 3 5 15 17 —2 E-P-G-G-P 9 17 Fortaleza 11 1 6 4 13 18 —5 P-E-E-P-E 9 18 Deportivo Pereira 10 1 5 4 7 13 —6 E-P-E-E-P 8 19 Pasto 11 2 2 7 9 18 —9 P-E-G-G-P 8 20 Jaguares 10 1 4 5 11 18 —7 E-E-E-P-P 7

Hasta este momento, los 8 equipos que están clasificando a la siguiente fase de la Liga BetPlay II son América de Cali, Deportivo Cali, Atlético Nacional, Millonarios, Bucaramanga, Independiente Medellín, Independiente Santa Fe y Deportes Tolima.