Figura de Colombia en Brasil 2014 le pide títulos al proceso Lorenzo: “Hay que dejar de mimir”

Néstor Lorenzo sigue viendo variantes para la renovación que vive la Selección Colombia. Referentes como David Ospina, James Rodríguez y Juan Fernando Quintero ya dieron un paso al costado.

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De hecho, uno de los futbolistas que jugó con los tres jugadores referenciados fue Pablo Armero. Miñía, famoso apodo del hoy exjugador profesional, defendió los colores de la Selección Colombia entre 2008 y 2015.

Armero integró el proceso de José Néstor Pékerman en Colombia, y fue fundamental allí. Es recordado por el destacado Mundial Brasil 2014 que jugó, y también conoció a Néstor Lorenzo, quien por aquel entonces era asistente de Pékerman.

Pablo Armero con la Selección Colombia en 2014. Foto: Corbis/Icon Sportswire via Getty

Hoy, Armero habla desde la experiencia y el retiro. Dejó un mensaje que retumba en Selección Colombia.

Pablo Armero sobre la Selección Colombia: “Hay que ganar algo”

“Yo siento que ya necesitamos es ganar la Copa América, y tenemos con qué. Esa es la mentalidad, que se puede y estos partidos amistosos les sirve para que cojan cancha y se den cuenta que la camiseta de la selección hay que hacerla respetar”, dijo Armero en diálogo con Gol Caracol.

“Tenemos que tener laterales laterales, no laterales que quieran hacer gol. La virtud del lateral es llegar al fondo y tirar un buen centro, y yo tenía eso. Ya si tiene la oportunidad de que le quedó un rebote, y le pegó, es diferente”, añadió.

Y fue justo allí donde Armero, hoy de 39 años, soltó la frase: “Hay que dejar de mimir, porque eso no vale nada. Hay que ganar algo”.

Cerrando su intervención, Miñía dijo sentirse agradecido por el cariño que recibe de la gente.

Hablando directamente de la Selección Colombia de mayores, Pablo Armero no ganó ningún título oficial en La Tricolor. De hecho, toda su generación quedó pendiente de ello, por lo que ahora la esperanza está puesta en los nuevos llamados en el combinado nacional.