Daniel Muñoz y un blooper nivel leyenda como el de Campaz en el Mundial: “Viven en un country”

Daniel Muñoz no fue titular, pero entró al minuto 83 por Eider Ocampo, otro canterano de Atlético Nacional que estuvo desde el pitazo inicial y tuvo la más clara en el primer tiempo que exigió al portero paraguayo Orlando Gill de mantenerse firme en el arco tras el ‘taco’ que por poco lo sorprende.

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Ya en los minutos finales, Daniel Muñoz tuvo la otra más clara del partido amistoso, pero increíblemente desperdició y se desaprovechó lo que pudo ser el 1-1 en la cancha del Sport Illustrated de New Jersey. El lateral del Nottingham Forest de la Premier League no midió el balón, metió el perfil a tres dedos y la ansiedad le ganó, para lanzar la pelota por encima del arco de Gill.

Un blooper que ya da la vuelta en las redes sociales y los hinchas no paran las críticas por el remate de Daniel Muñoz, quien es habitual goleador de la Selección Colombia tras su sorpresa por la banda, ganando la espalda de sus marcadores. Se vistió de nueve ante Paraguay, pero las cosas le salieron mal.

Sobre el minuto 88, Yaser Asprilla aceleró una gran jugada por el costado izquierdo, encontró la sociedad con Jaminton Campaz, quien le devolvió la pared y ya en el área, lanzó a ras de piso la pelota para que Dani Muñoz rematara, pero falló. El narrador de Caracol TV dijo: “Mi muchacho remató con alma, vida y sombrero”.

Es una opción de gol muy parecida a la que tuvo Jaminton Campaz en los minutos finales contra Suiza en los octavos de final del Mundial 2026.

#Deportes | El meme definitivo por el error de Jaminton Campaz ante Suiza que condenó a Colombia: “Viven en un country”.https://t.co/4lbpALd0Lt — Revista Semana (@RevistaSemana) July 9, 2026

La tuvo frente al arco pero la presión le jugó una mala pasada y mandó la pelota por encima del arco.

Paraguay venció a Colombia

Por otra parte, la Selección Paraguay no cree en nadie y suma un importante triunfo en New Jersey ante la Selección Colombia, en partido válido por la primera Fecha FIFA tras el Mundial 2026. Se veía un pronóstico algo parejo, pero La Albirroja salió bastante favorecida de la Copa del Mundo, mucho más que la Tricolor, y eso quedó reflejado en la cancha.

Un gol de Hugo Benítez marcó la diferencia (1-0) y le dio la victoria a los paraguayos en este juego de preparación, donde salen con mejores calificaciones.

Colombia que se vio suave en su idea táctica y como si dependiera de individualidades para ir a la ofensiva. Próximo partido de la Tricolor es contra Perú el próximo martes 6 de octubre.