“¿Por qué no vinimos antes?”: BTS cae rendido ante la fanaticada de Bogotá en un histórico concierto

El grupo surcoreano de K-pop BTS se presentó por pirmera vez este viernes, 2 de octubre en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá y la euforia se apoderó de la capital con miles de Armys dentro y fuera del recinto que no perdieron detalle de este concierto.

El espectáculo, que dio inicio pasadas las 8:00 p. m., no solo reunió a decenas de miles de asistentes en el interior del recinto deportivo, sino que movilizó a un nutrido grupo de seguidores a las afueras del lugar, lo que generó un alto flujo peatonal y medidas operativas en el sistema de transporte masivo de la capital.

BTS banda de K-pop que se presentará en El Campín. Foto: Getty Images

Un inicio enérgico y sorpresas en el repertorio

El debut de la agrupación en suelo colombiano comenzó con la interpretación de Hooligan, a la que siguieron temas emblemáticos de su discografía como Animals, Fake Love, Fire, Body to Body y Mic Drop.

A lo largo de la velada, los integrantes sumaron a la lista de canciones temas como Butter, además de dos interpretaciones sorpresa que no estaban previstas inicialmente en el libreto: I’m Fine y So What.

Durante el desarrollo de la presentación, los asistentes organizaron un proyecto de fanáticos (fanproject) mediante el cual iluminaron y vistieron las graderías con los colores de la bandera de Colombia (amarillo, azul y rojo).

En la interpretación de Body to Body, el público acompañó al los siete integranes, a quienes no paraban de vitorear, cantando estribillos en coreano, gesto que fue recibido con entusiasmo por los artistas. El show contó además con un despliegue de juegos pirotécnicos a lo largo de la noche.

BTS ARIRANG Tour Bogota D1 Setlist



I’m Fine & So What 💜💜



Google sheet compiling all surprise songs on the ARIRANG Tour is updated.https://t.co/7fMpt4vGCv pic.twitter.com/LriXGHt4w5 — нαρρу pikle⊙⊝⊜⁷⁼¹💜ᴵ ˡᶦᵏᵉ ᵐʸ ᵇᵒʸˢ (@JiminsKookie11) October 3, 2026

Impacto en la movilidad y presencia a las afueras del estadio

La expectativa por el evento trascendió el aforo formal del estadio. De acuerdo con reportes periodísticos de CityTV, cientos de personas que no lograron obtener boletas para el espectáculo se congregaron en las inmediaciones de El Campín, especialmente sobre el puente peatonal que conecta con la estación de TransMilenio, con el fin de escuchar el desarrollo del concierto.

A través de transmisiones en vivo en redes sociales como TikTok, varios armys compartieron cómo se vivía el ambiente desde el espacio público.

Esta alta concentración de personas en los alrededores del escenario tuvo repercusiones directas en el transporte público. Minutos después de iniciado el show, la empresa TransMilenio confirmó a través de su cuenta oficial en X la suspensión temporal de la operación en la estación El Campín.

⏰ #TMAhora ( 8:53 p.m.)



📍Estación el Campin



❌Debido al alto aforo de asistentes del evento de los artistas internacionales BTS en el estadio El Campin, sigue sin operar la estación.



💜Es importante recordarle a todos nuestros usuarios que una vez finalice el evento, se… pic.twitter.com/DVcrJDk9mO — TransMilenio (@TransMilenio) October 3, 2026

“Debido al alto aforo de asistentes del evento de los artistas internacionales BTS en el estadio El Campín, sigue sin operar la estación”, comunicó la entidad para alertar a los usuarios del sistema.

BTS: " ¿Por qué no habíamos venido a Colombia antes?"

Esa fue la gran pregunta de la agrupación coreana que no se imaginó el furor de cada una de sus canciones en los fans colombianos que entonaron una a una las canciones de su repertorio, más con Body to Body, cuando al final el público presente pronunció en coreano una parte de la misma dejando boquiabierto a Jimin.

Cada uno de los miembros buscó la manera de integrarse con los colombianos hablando el poco español que conocen y hasta pronunciaron algunas de las palabras que identifican al país-

El pimero en hablar fue J-Hope, quien expresó su satisfacción por el recibimiento del público capitalino: “Hace rato que no veníamos. Por eso veníamos con muchas expectativas y su energía nos impresionó mucho y nos preguntamos por qué no habíamos venido a Colombia antes. Me emociona que aún nos falta mañana y démosla toda hasta el final. Muchas gracias por recibirnos de esta manera”.

Por su parte, Jimin destacó la gran nivel de fanaticos en la capital: “Vinimos por primera vez aquí y sus voces son las más grandes que hemos escuchado, por eso me emociona un montón y es un día muy feliz para mí. Bogotá se parece mucho a la pronunciación de ‘Te extraño’ en coreano. Estoy muy feliz de verlos hoy y muchas gracias por venir”.

Suga valoró la calidez de la recepción, además de manifestar que dejan la puerta abierta a futuras giras: “Hasta ahora venimos a Colombia y nos habíamos demorado. Han sido un público muy genial. ¿Vienen muchos artistas coreanos a Colombia? Prometemos venir más seguido”.

Luego siguieron V, quien demostró el poco español que sabe con la promesa de que si regresan hablará más fluido: “Los quiero, ayúdenme a aprenderlo. Hoy fui muy feliz, tenía muchas ganas de verlos. Hoy que estamos aquí, Bogotá está muy bacano, qué chimba. ¿Así se dice? La próxima vez que venga voy a hablar mejor español”.

— Namjoon: "Bogotá es una ciudad tan hermosa como me habían contado. Ustedes fueron lo máximo hoy, cuidense mucho al regresar a casa. Gracias totales, los amo". pic.twitter.com/9j7w8KVczI — Avril: 23/10 veo a bts ✨️ (@btsargento) October 3, 2026

RM dijo que le “es genial” estar en Colombia mientras que Jungkook manifestó que este es uno de sus países. “Fuimos muy felices hoy con ustedes y que hayan disfrutado. Es un lugar al que nos gustaría venir seguido” y finalizó Jin con una frase que levantó a gritos el estadio: “Escúchenme: ¡Hágale pues!”.

La agrupación se preparará para su segunda fecha, este sábado, 3 de octubre, programada en la capital, en medio de un operativo de seguridad y movilidad dispuesto por las autoridades locales para atender el flujo de espectadores.