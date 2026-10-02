Estos números lo harían ganar millonarios premios en la lotería el 3 de octubre, según Walter Mercado

Con la llegada de agosto de 2026, muchas personas buscan mejorar su situación económica y, por ello, deciden probar suerte en diferentes juegos de azar, como las loterías y los chances.

Los números de Walter Mercado para el 2 de octubre que están llamando la atención entre los jugadores

Entre quienes creen en la astrología y las energías, los mensajes de Walter Mercado siguen siendo una referencia. Aunque el reconocido astrólogo y vidente puertorriqueño falleció en 2019, su legado continúa vigente gracias a las predicciones que su familia comparte para cada signo del zodiaco.

Para este 3 de octubre, Betty B. Mercado, una de sus sobrinas y encargada de mantener vivo su legado, reveló los números de la suerte que, según la tradición del astrólogo, podrían favorecer a quienes esperan quedarse con un millonario premio.

Walter Mercado. Foto: Getty Images

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Venus retrógrado lleva a Aries a cuestionarse si los objetivos que persigue realmente coinciden con lo que desea para su vida. La recomendación es revisar las expectativas, controlar los impulsos y prestar atención a los sentimientos antes de actuar.

Números de suerte: 9, 17 y 44.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Al estar Venus, su planeta regente, en movimiento retrógrado, Tauro podría experimentar cierta nostalgia por situaciones afectivas del pasado. Este periodo también puede servir para cerrar heridas y comprender que no todo aquello que se pierde debe recuperarse.

Números de suerte: 6, 22 y 31.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

La comunicación en las relaciones adquiere protagonismo. Una conversación que ha quedado pendiente podría ayudar a aclarar malentendidos y fortalecer vínculos importantes. La jornada favorece la expresión de sentimientos de una manera más sincera.

Números de suerte: 3, 18 y 40.

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Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

La sensibilidad estará más presente durante este periodo. Cáncer podría identificar con mayor claridad cuáles relaciones aportan bienestar y cuáles terminan generando desgaste. Establecer límites aparece como una forma de cuidar el bienestar personal.

Números de suerte: 5, 14 y 27.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Venus retrógrado invita a Leo a revisar la manera en que busca reconocimiento. La atención se dirige hacia la autoestima y hacia la necesidad de comprender que el valor personal no depende únicamente de la aprobación de los demás.

Números de suerte: 1, 19 y 33.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

El perfeccionismo podría dar paso a una mirada más flexible sobre la vida. Las predicciones invitan a disfrutar de lo sencillo y a reorganizar emociones, especialmente aquellas relacionadas con el amor y las expectativas que se han construido alrededor de las relaciones.

Números de suerte: 8, 20 y 36.

Miles de personas alrededor del mundo confían en el legado del fallecido astrólogo. Foto: Foto 1: Getty Images - Foto 2: Getty Images

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Venus, su planeta regente, lleva a Libra a revisar acuerdos, promesas y dinámicas sentimentales. Antes de tomar decisiones definitivas, el horóscopo recomienda observar las situaciones con detenimiento y esperar antes de actuar.

Números de suerte: 2, 24 y 39.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Recuerdos y situaciones sentimentales del pasado podrían reaparecer. La recomendación es observar estas experiencias desde otra perspectiva y aprender de las decisiones anteriores, evitando repetir ciclos que ya generaron dificultades.

Números de suerte: 11, 28 y 41.

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Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

El movimiento de Venus plantea una revisión de la libertad dentro de las relaciones. Sagitario buscará encontrar un punto medio entre conservar su independencia y mantener una conexión cercana con alguien especial.

Números de suerte: 7, 26 y 34.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Las prioridades sentimentales comienzan a cambiar. La estabilidad emocional adquiere mayor relevancia y Capricornio podría sentirse preparado para hablar con claridad sobre lo que espera de una relación, procurando mantener el respeto por los sentimientos de la otra persona.

Números de suerte: 10, 25 y 38.

Estos podrían ser los números ganadores de los próximos sorteos de la lotería. Foto: Getty Images / Montaje: Semana

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Venus retrógrado impulsa a revisar las expectativas románticas y sociales. Un cambio de perspectiva podría favorecer algunos vínculos y abrir posibilidades de conexión en ámbitos personales y profesionales. La recomendación es actuar con calma.

Números de suerte: 12, 21 y 30.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

La intuición aparece especialmente activa. Piscis podría sentirse más receptivo a las emociones y situaciones que ocurren a su alrededor. Este momento puede aprovecharse para actividades creativas, reflexión personal y para dejar atrás aquello que representa una limitación.

Números de suerte: 4, 15 y 29.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.