María Margarita Giraldo no se contuvo y reaccionó al fuerte cruce entre Carlos Carrillo y Daniel Briceño

El representante a la Cámara Daniel Briceño y Carlos Carrillo, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), protagonizaron un tenso intercambio durante una emisión de El Debate, de SEMANA. La discusión se desató luego de que Carrillo señalara al congresista del Centro Democrático de presuntamente recurrir a bots para impulsar su presencia en las redes sociales.

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Durante el enfrentamiento, el exfuncionario aseguró que tendría identificadas las cuentas que, según él, corresponden a perfiles falsos y que estarían contribuyendo a amplificar los mensajes publicados por Briceño en las plataformas digitales.

“El señor Briceño puede decir que tiene los votos, lo que quiera. Entonces, según eso, no podría debatir con Iván Cepeda porque él sacó más de 12 millones de votos; ese es un argumento peregrino. (…) Usted se hizo famoso por esos agentes artificiales que le amplifican las métricas”, señaló Carrillo.

“Usted es una farsa, como lo es todo su grupo de agitadores entrenados por los españoles y argentinos”, agregó.

Por su parte, Daniel Briceño rechazó categóricamente los señalamientos de Carrillo y negó que utilice perfiles falsos o cuentas automatizadas para aumentar su alcance en las redes sociales.

“Yo solo tengo una resolución del CNE que dice que mis votos son reales, eso es lo único que puedo decir acá”, dijo el representante.

“Segundo, también es real que yo nunca me he aliado con algún Name para nombrarlo secretario general y que después hiciera campaña desde la UNGRD”, agregó.

Ante esto, María Margarita Giraldo decidió pronunciarse al respecto sobre este agarrón, dando su punto de vista en contra del integrante del Pacto Histórico, quien fue bastante polémico en la entrevista.

La actriz, que ha plasmado su respaldo al gobierno actual, fue precisa en irse contra el político y defender a Daniel Briceño, considerándolo una pieza clave en el Congreso de la República por sus propuestas e ideas para el país.

“Imbécil. Lo compartimos porque tiene buenas propuestas. Porque es decente. Porque denuncia a basuras como usted”, indicó al inicio del mensaje que subió a su cuenta de X.

“No somos bodegueros inútiles y sin seguidores como los petristes-cepedorros como usted. Malandro”, agregó.

No obstante, ante la publicación del video, la celebridad respondió y mencionó: “Un mediocre que no deja hablar; es un tipo inseguro y sin argumentos. Qué contraste con Briceño”.