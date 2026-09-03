La nueva perla de Mafe Carrascal: confundió IPC con “impuesto al consumidor”; no le perdonan el error en redes

La congresista María Fernanda Carrascal, muy cercana al petrismo, ha levantado varias polémicas durante las últimas semanas por sus repetidos lapsus en declaraciones, tanto en entrevistas como en una intervención en el Congreso de la República.

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Durante las últimas horas se ha viralizado un clip en redes sociales en el que se evidencia a la congresista hablando de economía, pero con una confusión que muchos no le perdonaron.

María Fernanda Carrascal aseguró que el IPC corresponde al “impuesto al consumidor”, pese a que esta sigla hace referencia al índice de precios al consumidor, que calcula el Dane. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

“La canasta básica familiar, con la que se mide el IPC, el impuesto al consumidor”, fue la frase que pronunció la legisladora mientras se encontraba participando en un pódcast, en el que estaba refiriéndose al impuesto saludable del Gobierno y la fijación del impuesto al consumo, el cual aseguró que es el IPC.

IPC = Impuesto al Consumidor (Carrascal, 2026). pic.twitter.com/9jg39HKAJy — Luis Angel (@luisangelgd) September 3, 2026

En redes sociales, varios comentarios se han gestado alrededor de los numerosos impases de la congresista.

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La sigla IPC no se refiere en Colombia a ningún impuesto. Según el Dane, se refiere al índice de precios al consumidor, que es el informe que emite mensualmente esa entidad; este analiza el aumento de costos de bienes y servicios en el país, de donde se obtiene la cifra de inflación.

La congresista María Fernanda Carrascal ha protagonizado varios lapsus durante sus intervenciones públicas, algunos de ellos relacionados con conceptos económicos y cifras. Foto: Guillermo Torres / Semana

No es la primera vez que Carrascal tiene un impasse de este tipo. En 2023, durante una sesión en el Congreso, aseguró que un porcentaje de los colombianos trabajaban cerca de 60 horas al día. Esto fue una confusión, dado que la congresista se refería a 60 horas a la semana.

Luego, este año tuvo otro lapsus mientras hacía el llamado al congresista Simón Molina, a quien le dijo Simón Bolívar.

La representante María Fernanda Carrascal también ha sido cuestionada por otras declaraciones, entre ellas una en la que afirmó que algunos colombianos trabajaban cerca de 60 horas al día. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Uno de los episodios más criticados fue el de la confusión entre el Banco de la República y Bancolombia, pues en un trino criticó que el emisor no bajara las tasas y que Bancolombia sí lo hiciera, sin tener en cuenta que son dos entidades con distintos fines y objetivos, además de una naturaleza diferente, por lo que no se pueden comparar.