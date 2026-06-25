Mafe Carrascal le tiró ácido comentario a Cristina Hurtado tras polémica por pregunta sobre hincha del Congo: “Déjame adivinar”

El partido entre Colombia y República Democrática del Congo, correspondiente a la segunda fecha del grupo K del Mundial 2026, dejó una curiosa imagen que terminó convirtiéndose en tema de conversación entre los espectadores y usuarios de redes sociales.

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Mientras las cámaras captaban el ambiente habitual de las tribunas, repletas de aficionados celebrando, alentando y reaccionando a cada jugada del encuentro, un hombre llamó especialmente la atención por permanecer completamente inmóvil durante gran parte de la transmisión. Su actitud contrastó con la euforia que se vivía en el estadio y despertó todo tipo de preguntas entre quienes seguían el compromiso.

La escena comenzó a viralizarse rápidamente en plataformas digitales. En varios videos compartidos por los usuarios se observaba al aficionado manteniendo la misma postura, con uno de sus brazos levantados y sin realizar movimientos evidentes, lo que generó numerosas especulaciones sobre los motivos detrás de su comportamiento.

Entre las personalidades que reaccionaron al curioso episodio estuvo la presentadora Cristina Hurtado. A través de su cuenta oficial en X, la comunicadora compartió un mensaje relacionado con la situación y dio a conocer su opinión sobre la imagen que terminó robándose parte de la atención durante el encuentro mundialista.

“Este tipo hincha del Congo está muy raro! ¡Dicen que está estático en la misma posición desde que empezó el juego y que no se ha retirado de ahí durante todo el partido! ¡Nos hace pensar muy mal! ¡No me gusta! ¿Tendrá algo que ver con el arquero? ¿Será que por eso no entra el balón de Colombia?”, escribió.

Tras estas palabras, la presentadora se enfrentó a una ola de críticas y comentarios en redes sociales, donde se le calificaba de muchas maneras por el desconocimiento de aquel personaje. La famosa fue recriminada por no investigar y lanzarse a decir esto en una red social.

Una de las personas que reaccionó a dicho apunte fue Mafe Carrascal Rojas, integrante del Pacto Histórico, quien no dudó en lanzar un comentario ácido por la inclinación política de la celebridad.

Según se observó, la política soltó unas palabras bastante inesperadas, haciendo referencia al candidato por el que votó Cristina Hurtado.

“Déjame adivinar por quién votaste”, escribió, recibiendo varias reacciones por parte de los usuarios.