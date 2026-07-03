Mábel Lara respondió a Cristina Hurtado tras radical decisión que tomó e hizo llamado por delicado tema: “Debe rechazarse siempre”

Cristina Hurtado volvió a pronunciarse luego de la polémica que desataron sus comentarios sobre el aficionado congoleño Lumumba Vea, episodio que generó un intenso debate en redes sociales y múltiples críticas en los últimos días.

Mafe Carrascal le tiró ácido comentario a Cristina Hurtado tras polémica por pregunta sobre hincha del Congo: “Déjame adivinar”

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, la presentadora confesó que vivió momentos difíciles tras la controversia y explicó que, en un principio, pensó en no responder y dejar que el tema perdiera fuerza. No obstante, aseguró que los más de 20 años de trayectoria que lleva en los medios la motivaron a ofrecer una explicación a sus seguidores.

“Llevo varios días queriendo hacer este video. La verdad ha sido un tiempo muy difícil, de mucha reflexión, de hacerme muchas preguntas y de pensar si debía hablar o no”, expresó al comienzo de su mensaje.

Hurtado señaló que decidió volver a referirse al tema debido al impacto que tuvo la controversia en el entorno digital, donde sus declaraciones se convirtieron en uno de los asuntos más comentados tras el encuentro entre Colombia y la República Democrática del Congo en el Mundial de 2026.

Ante esta polémica, rodeada de críticas y amenazas, la presentadora recibió un comentario de parte de Mábel Lara, quien fue contundente con sus palabras tras todo el alboroto que se generó.

La comunicadora dejó unas palabras en un post, revelando que había tenido una charla en privado con su colega, precisamente ante la repercusión de sus declaraciones. La presentadora fue empática y señaló que había que rechazarse el matoneo cibernético, buscando un mejor ambiente.

“Un abrazo, querida Cristina. Como lo hablamos en privado, el matoneo digital y aprovechamiento mediático debe rechazarse siempre”, escribió en su cuenta de X, enmarcando el apoyo a Hurtado tras arrepentirse del error que cometió.

Estas palabras fueron foco de reacciones entre algunos usuarios, quienes aplaudieron este tipo de gestos entre mujeres.

Cabe aclarar que la famosa fue señalada y puesta como blanco de comentarios pesados, precisamente por el pronunciamiento que hizo a través de redes sociales.