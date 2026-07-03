“Ríete de lo que los demás asumen”: mamá de James Rodríguez soltó irónico mensaje antes del partido de Colombia vs. Ghana

James Rodríguez continúa siendo uno de los deportistas colombianos más reconocidos a nivel internacional. Su trayectoria con la Selección Colombia y su paso por destacados clubes del exterior lo han convertido en una de las grandes figuras del fútbol nacional, además de consolidar una enorme comunidad de seguidores.

La despampanante foto de la novia de James Rodríguez con la que presumió su figura en medio del Mundial 2026

No obstante, el interés que despierta el capitán de la Tricolor va más allá de su desempeño deportivo. Su vida personal y familiar también suele ocupar un lugar importante en la conversación pública, especialmente en redes sociales, donde cada aparición de sus seres cercanos genera reacciones.

En la antesala del próximo compromiso de Colombia en el Mundial de 2026, quien volvió a captar la atención fue María del Pilar Rubio, madre del volante cucuteño. Su actividad en redes sociales no pasó desapercibida y despertó el interés de los aficionados que siguen de cerca todo lo relacionado con el entorno del futbolista.

En una historia de su cuenta oficial de Instagram, la progenitora del ‘10′ de la selección soltó un inesperado mensaje, refiriéndose a lo que terceros hablaban de su vida personal y familiar.

María del Pilar Rubio no dudó en hacerle frente a los rumores y noticias que salían en plataformas digitales, demostrando que su interés no estaba en enfocarse en información falsa o tergiversada.

La mamá de James Rodríguez ignoró cualquier tipo de comentario externo, afirmando que no iba a aclarar nada y se iba a concentrar en lo que sabía que era ella como persona.

“Consejo del día: no aclares nada, y ríete de lo que los demás asumen. El que sabe quién es, no pierde el tiempo dando explicaciones”, escribió en el post, donde recibió algunas reacciones.

Mamá de James Rodríguez tiró inesperado comentario Foto: Instagram @marjajua14

De hecho, la mujer cautivó con su figura, su belleza y su naturalidad, ya que publicó imágenes en las que se le veía haciendo varias actividades.