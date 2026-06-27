Mamá de James Rodríguez reaccionó al inesperado video del abrazo entre Cristiano Ronaldo y su hijo

El Mundial de 2026 dejó una de las imágenes más comentadas del torneo antes de uno de los compromisos disputados en el Hard Rock Stadium de Miami. Los protagonistas fueron Cristiano Ronaldo y James Rodríguez, quienes protagonizaron un emotivo reencuentro que despertó la nostalgia entre los aficionados al fútbol.

Novia de James Rodríguez deslumbró con imágenes antes del partido de Colombia contra Portugal en el Mundial 2026

El encuentro se produjo en el túnel de vestuarios, donde ambos futbolistas se saludaron con un cálido abrazo que rápidamente se viralizó en redes sociales. Además del gesto de afecto, intercambiaron sonrisas, algunas palabras y buenos deseos de cara a lo que resta de la Copa del Mundo, dejando en evidencia la amistad que construyeron durante su paso por el Real Madrid.

Cristiano y James compartieron varias temporadas en el conjunto español, etapa en la que conquistaron importantes títulos, entre ellos la Liga de Campeones. Aunque las decisiones técnicas limitaron el tiempo que coincidieron dentro del terreno de juego, ambos mantuvieron una buena relación fuera de la cancha, vínculo que volvió a quedar reflejado con este reencuentro en territorio estadounidense.

La escena fue ampliamente celebrada por los aficionados, quienes recordaron con cariño la etapa en la que ambos vistieron la camiseta del Real Madrid. Las imágenes del abrazo se difundieron rápidamente en plataformas digitales y se convirtieron en uno de los momentos más destacados alrededor del Mundial 2026.

Reacción de la mamá de James Rodríguez

Ante este instante, María del Pilar Rubio, la madre de James Rodríguez, reaccionó en redes sociales al video que se hizo viral, comentando acerca de lo que se registró al inicio del encuentro.

La progenitora del ‘10′ compartió el clip en sus historias de la cuenta de Instagram, agregando emojis de corazón, estrellas y manitas de satisfacción de ver este reencuentro tan especial y comentado en los medios internacionales.