“Unámonos por Colombia”: Paulina Vega, Paola Turbay y otras exreinas de Colombia lideran campaña de donaciones junto a Unicef

Ante la emergencia humanitaria provocada por el reciente movimiento telúrico de magnitud 7,4 que afectó a diversas zonas del territorio nacional, reconocidas personalidades del país han comenzado a articular iniciativas de apoyo.

Figuras públicas como la ex Miss Universo Paulina Vega y la actriz y exvirreina universal Paola Turbay, en conjunto con otras exrepresentantes de la belleza colombiana, hicieron un llamado a la solidaridad ciudadana para canalizar ayudas hacia las comunidades damnificadas.

Paulina Vega. Foto: Instagram de Paulina Vega.

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La iniciativa se desarrolla en alianza con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), organización que dispone de la logística y presencia territorial necesaria para garantizar que los suministros lleguen a las zonas de mayor vulnerabilidad.

A través de un mensaje conjunto divulgado en redes sociales, las exreinas manifestaron su respaldo a las familias afectadas por la tragedia y resaltaron la importancia de la acción colectiva en situaciones de desastre natural. Según explicaron en el video publicado, la articulación con Unicef busca ampliar el alcance de la cobertura y optimizar la entrega de los insumos recopilados.

Los elementos priorizados en esta colecta incluyen:

Alimentos no perecederos: granos, enlatados y productos de larga vida útil.

granos, enlatados y productos de larga vida útil. Kits de aseo e higiene personal: jabones, crema dental, toallas higiénicas y desinfectantes.

jabones, crema dental, toallas higiénicas y desinfectantes. Artículos de primera necesidad: frazadas, colchonetas y suplementos infantiles.

Tanto Vega como Turbay enfatizaron que la respuesta comunitaria coordinada resulta fundamental para acompañar la fase inicial de atención y la posterior reconstrucción de las localidades afectadas.

A la par de la movilización de la sociedad civil y de entidades no gubernamentales, las autoridades del sector salud y de gestión del riesgo avanzan en la consolidación de las cifras sobre el impacto del evento sísmico.

De acuerdo con el informe más reciente emitido por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la entidad ha recibido un total de 202 cuerpos de víctimas fatales asociadas al sismo. Las labores forenses han permitido concretar la identificación plena de 121 personas, mientras los procedimientos técnicos continúan para establecer la identidad de las víctimas restantes.

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El reporte de Medicina Legal detalla la distribución geográfica de los casos identificados hasta la fecha.

El balance oficial de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) confirma un saldo de 239 personas fallecidas, 3.755 heridas y 287 desaparecidas tras el devastador terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el lunes 10 de agosto de 2026.

El organismo forense precisó que los equipos especializados mantienen sus actividades operativas en los municipios afectados, mientras los organismos de rescate avanzan en las labores de remoción de escombros y búsqueda en las zonas de desastre.