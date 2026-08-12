Asoleche y productores de leche se unen para apoyar a comunidades afectadas por el terremoto

Asoleche y sus empresas afiliadas se articularon con productores de leche y otros actores de la cadena láctea para llevar este alimento a las comunidades afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto en Chocó, Valle del Cauca, Caldas y Risaralda.

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La iniciativa busca coordinar esfuerzos para recolectar, procesar, empacar y distribuir leche en las zonas que afrontan las consecuencias de la emergencia. Para ello, se articulan dos aportes complementarios: los ganaderos aportarán la mayor cantidad posible de litros de leche cruda, mientras que las empresas procesadoras se encargarán de transformarla en productos de larga vida y leche en polvo.

De esta manera, el sector busca aprovechar las capacidades de los diferentes aliados de la cadena para facilitar que las ayudas lleguen en condiciones adecuadas a las poblaciones afectadas.

La organización también hizo un llamado a otras cadenas productivas del país para que se sumen a este tipo de iniciativas y articulen sus capacidades con las de otros sectores.

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“Más allá de las valiosas donaciones y apoyos individuales que ya se vienen adelantando, los invitamos a unir capacidades para multiplicar el impacto y contribuir de manera más efectiva a mitigar los efectos de esta tragedia”, señaló Asoleche.

Con esta campaña, el sector lácteo busca contribuir a la atención de las comunidades afectadas mediante una estrategia que integra la producción, la transformación y la distribución del alimento.