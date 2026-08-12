LAIKA pone a disposición 12 toneladas de ayuda para familias y animales afectados por la emergencia nacional

LAIKA anunció una estrategia de apoyo para las familias y animales afectados por la emergencia, con la disposición de 12 toneladas de ayudas, la habilitación de puntos de acopio y asesoría veterinaria virtual gratuita.

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La compañía destinará 7 toneladas de alimento para perros y gatos y otras 5 toneladas de ayudas humanitarias. Además, habilitó tiendas en Bogotá, Cali y Medellín como puntos de recolección para recibir concentrado, alimento húmedo, snacks, medicamentos y guacales para animales, así como alimentos no perecederos y medicamentos para personas.

En Bogotá, los puntos están ubicados en las siguientes direcciones: 116( Ac 116 #18b-43), Chapinero (Ak 7 #59-34), Modelia (Ac. 24 #74a-57) y la 94 (Calle 94 #13-73); en Cali, Capry ( Cl. 13 # 75-110) y Pance (Cl. 18 1282); y en Medellín, Agua Bendita (Cl. 2 Sur 32 - 54) Arkadia(Cra. 70 1-141) y Llanogrande (Antioquia)

“En momentos como este creemos que las empresas tenemos una responsabilidad de estar presentes y aportar desde nuestras capacidades”, afirmó Manuela Sánchez, CEO de LAIKA.

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Como parte de la iniciativa, la compañía también destinará el 50 % de las ventas realizadas durante la jornada de apertura de su nueva tienda en Bogotá, ubicada en la Calle 94, este 12 de agosto, para apoyar la atención de la emergencia.

Adicionalmente, LAIKA habilitará asesoría veterinaria virtual gratuita para familias cuyos perros o gatos hayan resultado afectados. A través de la línea 3009108496, los tutores podrán recibir orientación profesional sobre posibles lesiones, situaciones de estrés, desorientación u otras afectaciones derivadas de la emergencia.

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La compañía invitó a clientes, colaboradores, aliados y ciudadanos a sumarse a la iniciativa mediante donaciones en los puntos habilitados y la difusión de la información.

“Los animales también están viviendo esta emergencia junto a sus familias y muchas veces dependen completamente de nosotros para estar bien”, señaló Andrea González, cofundadora y CMO de LAIKA.