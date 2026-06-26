La Fundación Ruta Animal liderada por la senadora Andrea Padilla, Laika Mascotas, Misión Kiara y Avianca lanzaron la campaña Una garra por Venezuela con la que buscan recolectar 6 toneladas entre alimentos, medicamentos y accesorios para gatos y perros.

Esos apoyos en especie serán trasladados de manera aérea y terrestre hasta Venezuela donde se entregarán a organizaciones animalistas de ese país que están rescatando animales de compañía en terreno.

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Las donaciones recibidas serán consolidadas y trasladadas al aeropuerto para su envío aéreo hacia Venezuela, una vez se restablezcan las operaciones aéreas en ese país. Esas plataformas también promueven una Vaki solidaria para comprar más comida para las mascotas.

Desde la Fundación Ruta Animal la senadora Padilla identificó cuáles son los rescatistas de la zona dedicados a salvar la vida de los animales, priorizando fundaciones, familias y animales afectados. Esa iniciativa también pretende llevar ayuda para las personas damnificadas.

Los perros y gatos de Venezuela también necesitan ayuda: así puede apoyar los rescates de los animales

Laika donará una tonelada de alimento para perros y gatos que llegará de manera directa a una plataforma venezolana que coordina la atención veterinaria, el rescate y la distribución de la ayuda a los animales afectados

¿Qué puede donar para las mascotas venezolanas?

Concentrado para perros y gatos.

Alimento húmedo.

Snacks.

Arena para gatos.

Platos para alimento y agua.

Correas, collares y guacales en buen estado.

Cobijas o mantas limpias.

¿Dónde puede donar ayuda para los perros y gatos venezolanos?