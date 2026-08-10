“El Estado no se dobla ni titubea”: Abelardo De La Espriella anuncia contundentes medidas tras terremoto en Colombia

El presidente Abelardo De La Espriella envió un contundente mensaje a los colombianos luego del terremoto que sacudió al país este lunes 10 de agosto. El mandatario aseguró que el Gobierno responderá con toda su capacidad ante la emergencia y que las prioridades serán proteger la vida, atender a las víctimas y avanzar en la reconstrucción de los territorios afectados.

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“Frente a la adversidad que hoy golpea a nuestro pueblo, el Estado no se dobla ni titubea. Este Gobierno asume con carácter, total disposición y compromiso absoluto la atención integral de las víctimas y la reconstrucción de las zonas afectadas por esta tragedia natural”, afirmó De La Espriella.

En medio de la gravedad de la situación, el jefe de Estado confirmó que declaró la emergencia nacional. Aseguró que esto permitirá desplegar las capacidades institucionales necesarias para responder a las consecuencias del movimiento telúrico.

El mandatario también dejó claro que pretende asumir personalmente el manejo de la crisis. “Yo estaré al frente de esta emergencia nacional, recorriendo el país sin descanso para tomar las decisiones inmediatas que protejan la vida de cada ciudadano”, manifestó.

Gobierno instaló puestos de mando para responder a la tragedia

De La Espriella explicó que fue instalado un Puesto de Mando Principal (PMP) en Bogotá, desde el cual se coordinarán en tiempo real las acciones adelantadas para enfrentar la emergencia.

Este trabajará de manera articulada con tres Puestos de Mando Unificado (PMU) ubicados en Armenia, Quindío y Cali, según detalló el mandatario.

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“Para liderar la operación con el máximo rigor técnico y logístico, hemos instalado el Puesto de Mando Principal en Bogotá”, señaló.

Además, anunció la conformación de equipos estratégicos encabezados por el vicepresidente, José Manuel Restrepo, y los ministros del gabinete. La instrucción, según explicó, es garantizar presencia del Gobierno y respuestas inmediatas directamente en los territorios.

De La Espriella hizo llamado a la unidad nacional

En otro aparte de su pronunciamiento, el presidente pidió dejar de lado las diferencias y rodear a quienes están enfrentando las consecuencias más graves del terremoto.

“Mi llamado hoy es a la unidad inquebrantable de la Nación. Rodeemos a las víctimas y a las familias que hoy sufren este embate con la grandeza y la solidaridad que definen nuestro carácter patriótico”, expresó.

El mandatario terminó su mensaje reiterando que el Gobierno estará al frente de la respuesta: “¡De esta salimos adelante con la ayuda de Dios y la fuerza de la República! ¡Firme por la patria!”, dijo.