Ministro del Interior, Rodrigo Lara, se traslada a Pereira para coordinar la atención de la emergencia tras el terremoto

El Gobierno nacional del presidente, Abelardo De La Espriella, se ha puesto al frente de la situación tras el terremoto de 7.4 que tuvo epicentro en San José del Palmar, Chocó.

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Varios de los miembros de su gabinete se han desplazado a distintas regiones para evaluar la situación y tomar acciones para ayudar a la población.

En el caso del ministro del Interior, Rodrigo Lara, anunció que se está desplazando a Pereira, Risaralda, junto a un equipo especializado para atender esta tragedia.

“En este momento, junto con la Policía Nacional y los bomberos, estamos desplazándonos a la ciudad de Pereira para coordinar directamente la atención de este terrible desastre en la ciudad de Pereira”, aseguró Lara.

El ministro del Interior informó que va acompañado de cinco ingenieros expertos en sismorresistencia para evaluar la tragedia y lo crítico que ha llegado a ser este episodio para los pereiranos.

Asimismo, irá junto a un equipo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y de Bomberos.

Lara anunció que llevarán antenas de Starlink, que a su vez serán enviadas a Manizales para darles conectividad a los ciudadanos de ambas ciudades.

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“Vamos para allá y al tiempo estamos coordinando el desplazamiento de un grupo de rescatistas que la Policía Nacional está recogiendo en el departamento de Antioquia para llevarlos a la ciudad de Pereira, así que estaremos atendiendo personalmente esta situación”, dijo Lara.

Hacia el mediodía de este lunes, 10 de agosto, el presidente Abelardo De La Espriella entregó un balance hasta el momento.

Según dijo, hay 111 personas fallecidas, 87 heridos, 1.575 viviendas averiadas, 37 viviendas “completamente destruidas”, 61 edificios colapsados, 18 centros de salud averiados, 51 centros educativos averiados, 18 vías averiadas y seis aeropuertos afectados.

El terremoto de este 10 de agosto impactó a varias ciudades. Foto: SEMANA

El mandatario le ordenó a su gabinete avanzar con las labores de rescate, especialmente en los departamentos de Caldas, Chocó, Risaralda y Valle del Cauca, que han sido algunos de los más afectados.

“He dado una orden. Lo primero es el rescate de las personas que están bajo los escombros”, aseguró.

Otra de las decisiones que tomó el presidente es que declaró la situación de emergencia, que según dijo, será firmada en el transcurso del día.

“Nos servirá para atender de la manera que corresponde este desastre natural. Así mismo, se conformaron equipos de trabajo, cada uno encabezado por un ministro y el vicepresidente”, dijo De La Espriella.

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