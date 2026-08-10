Congreso aplazó sus sesiones programadas para esta semana, ¿qué pasará con la elección del contralor general?

El Congreso de la República tomó una decisión ante la grave situación que causó este lunes, 10 de agosto, el terremoto de magnitud 7.4 y que tuvo como epicentro a San José del Palmar, en Chocó.

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Según anunciaron desde el Senado y la Cámara de Representantes, las sesiones fueron aplazadas por esta semana.

“Por instrucciones del señor presidente del Senado de la República, honorable Senador Honorio Miguel Henríquez Pinedo, y en atención a la situación presentada con ocasión del desastre natural que afectó a varias regiones del país, se informa que la sesión plenaria del Senado de la República, convocada para el día martes 11 de agosto de 2026, a las 3:00 p. m., ha sido aplazada”, dijeron desde la mesa directiva.

Sin embargo, aclararon que la sesión para este miércoles, 12 de agosto, en la que estaba programa la elección del próximo contralor general, se mantendrá, por lo que el Congreso en pleno deberá asistir este día.

“De igual manera, se informa que la sesión de Congreso pleno, convocada para el miércoles 12 de agosto de 2026, a las 9:00 a.m., se mantiene y queda plenamente confirmada”, aclararon desde el Senado.

En el caso de la Cámara de Representantes, dijeron que la sesión de este martes será aplazada para la próxima semana. “Por instrucciones de la Mesa Directiva de la corporación, se informa a los Representantes a la Cámara y al público en general, que la sesión plenaria programada para el martes 11 de agosto de 2026 ha sido cancelada, y se reprograma para el martes 18 de agosto de 2026 a las 02:00 p. m.”, afirmaron.

En distintas regiones del país se registraron fuertes daños. Foto: AP Photo/Santiago Saldarriaga

Sobre la elección del próximo contralor, el Congreso deberá elegir el próximo miércoles a la persona que va a reemplazar a Carlos Hernán Rodríguez. En la baraja hay 10 candidatos que buscan los apoyos de los distintos sectores políticos.

Allí están: Jorge Eliécer Laverde Vargas, Luis Enrique Abadía García, Andrés Castro Franco, Ana Elena Monsalvo Herrera y Diana Carolina Torres García, Julián Mauricio Ruiz Rodríguez, Amanda Madrid Panesso, Karol González Mora, Carlos Mario Zuluaga Pardo y Rosalba Jazmín Cabrales Romero.

Una de las alianzas de las que se ha hablado y que se espera que termine influyendo en la decisión tiene que ver con los partidos que se han declarado en coalición al gobierno de Abelardo De La Espriella, pues aunque el Gobierno ha dicho que no se involucrará en el tema, sí esperan que esta coalición pueda decidir y a ese candidato respaldarlo.