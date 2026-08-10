El presidente Abelardo De La Espriella estuvo en Quibdó, Chocó, tras el terremoto: anunció un subsidio de arriendo

Tras el fuerte terremoto de magnitud 7.4 que se vivió en la mañana de este lunes 10 de agosto, especialmente en el suroccidente del país, el presidente Abelardo De La Espriella se trasladó hasta Quibdó, la capital del Chocó. El epicentro fue en San José del Palmar, en ese departamento.

El presidente Abelardo De La Espriella asumirá personalmente la atención de la emergencia por fuerte terremoto en Colombia

El mandatario evaluará junto a un equipo de expertos la situación y tomará decisiones para ayudar a la población. De La Espriella instaló un Puesto de Mando Unificado (PMU) para atender la tragedia.

El presidente llegó al Chocó acompañado del ministro de Defensa, el mayor general (r) Jorge Eduardo Mora López; el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán; y la ministra de Salud, Ana María Vesga.

De La Espriella anunció que habrá un subsidio de arriendo para los chocoanos afectados mientras se restauran las viviendas (habría más de 1.400 afectadas). En el caso de las personas que resultaron lesionadas y están siendo atendidas, dijo que serán remitidas a Medellín.

El vicepresidente José Manuel Restrepo aterrizó en Pereira y se trasladará hasta Manizales, una de las ciudades más afectadas.

En Pereira, donde también se ha sufrido la tragedia, se encuentra el ministro del Interior, Rodrigo Lara, quien está acompañado de un equipo de expertos e ingenieros que lo ayudará a atender la situación, especialmente en materia de conectividad y gestión del riesgo.

El Gobierno colombiano adelanta un PMU para evaluar los daños del terremoto. Foto: Ministerio del Interior.

De La Espriella ha dicho que asumirá personalmente el liderazgo de la situación tras lo sucedido. “He asumido directamente el liderazgo de la atención por la emergencia en San José del Palmar. He ordenado la instalación de un Puesto de Mando Unificado para coordinar la atención de los daños y de los damnificados”, expresó el mandatario en la mañana, tras registrarse el terremoto.

En ese momento, le solicitó al director de la UNGRD que le entregara un reporte detallado de la situación y de las necesidades más urgentes. “También estaré personalmente en Pereira para acompañar a los afectados y verificar la respuesta del Gobierno”, anunció el presidente.

Por su parte, el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín, señaló que la primera dama, Ana Lucía Pineda, fue delegada por el presidente para liderar la campaña “Colombia, un solo corazón”, con la que buscan “llevar esperanza y ayudas a las familias afectadas por el terremoto de hoy”. También se convocó al sector empresarial a ayudar en esta gestión.

“Este es apenas el comienzo. Seguiremos sumando empresas, fundaciones y ciudadanos de buen corazón para que la ayuda llegue a quienes hoy más la necesitan”, dijo Gómez Amín.