El presidente Abelardo De La Espriella asumirá personalmente la atención de la emergencia por fuerte terremoto en Colombia

El presidente Abelardo De La Espriella aseguró que asumió directamente el liderazgo de la respuesta del Gobierno ante la emergencia registrada tras el fuerte terremoto que afectó diferentes zonas del país, con especial impacto en San José del Palmar, Chocó.

🔴 Fuerte temblor sacude a Colombia EN VIVO: reportan réplica y graves emergencias

A través de un mensaje, el mandatario informó que ordenó la instalación de un Puesto de Mando Unificado (PMU) para coordinar las labores de atención, evaluar los daños y brindar asistencia a las personas damnificadas.

“He asumido directamente el liderazgo de la atención por la emergencia en San José del Palmar”, señaló De la Espriella, quien además indicó que solicitó al director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) un reporte detallado sobre la situación.

Fuerte y prolongado temblor sacude a Colombia: 7.4 grados en la escala de Richter

Algunos heridos en los edificios frente al centro comercial Palmeto en Cali. Foto: El País

El jefe de Estado pidió que el informe incluya las necesidades más urgentes de las comunidades afectadas, con el propósito de orientar la respuesta institucional frente a la emergencia.

De la Espriella también anunció que se desplazará personalmente a Pereira para acompañar a los afectados y verificar en terreno la respuesta de las autoridades.

“También estaré personalmente en Pereira para acompañar a los afectados y verificar la respuesta del Gobierno”, afirmó.

Impresionantes videos muestran impacto del fuerte temblor de 7.4 que azotó a Colombia este 10 de agosto

Un nuevo temblor se presentó en Colombia durante este lunes, 10 de agosto. Foto: Foto 1: @UltimaHoraCR / Foto 2: Getty Images

El mandatario aseguró en su mensaje que las personas afectadas cuentan con el respaldo de las instituciones: “No están solos. El Estado está presente y actuando”.

Ante la magnitud de los hechos, el mandatario también ordenó convocar de inmediato al Comité Nacional para el Manejo de Desastres, instancia encargada de articular la respuesta de las autoridades frente a este tipo de emergencias.

Temblor con epicentro en Chocó. Foto: Getty/Semana.

De la Espriella señaló que, junto con la UNGRD, se encuentra evaluando los reportes provenientes de las distintas regiones del país para establecer el alcance de la situación.

El presidente aseguró que el Gobierno mantendrá activo el monitoreo sobre las zonas donde se sintió el temblor y coordinará las acciones necesarias de atención. “Estamos atentos y actuando. Mantendremos informados a los colombianos”, señaló en su nuevo mensaje, mientras las autoridades avanzan en la recopilación de información sobre posibles afectaciones.