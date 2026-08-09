Tomás Uribe responde a la columna de María Fernanda Cabal en SEMANA y cuestiona su visión de la derecha: “Su análisis confunde”

Tomás Uribe, hijo del expresidente Álvaro Uribe Vélez, reaccionó en la tarde de este domingo a la columna de opinión escrita por María Fernanda Cabal que publicó en la más reciente edición impresa de SEMANA. La exsenadora tituló su texto “Sin complejos”, exponiendo su postura sobre la manera en que, a su juicio, debería actuar políticamente la derecha colombiana.

Sin complejos

En su columna, Cabal defendió una derecha que reivindique sin temor la propiedad privada, la iniciativa empresarial, la seguridad y la libertad individual.

La exsenadora también cuestionó la idea de que la protección de los más vulnerables deba traducirse en subsidios permanentes. En su opinión, el Estado debe ofrecer herramientas para que las personas puedan superar la pobreza, pero no convertir las ayudas en una forma de dependencia.

“Mirar a un pobre no es condenarlo a vivir de un subsidio que, con el tiempo, lo convierta en un incapaz”, escribió Cabal en su columna publicada el 8 de agosto.

María Fernanda Cabal, exsenadora del Centro Democrático. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

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Por su parte, el hijo del expresidente le respondió a través de un artículo publicado en su cuenta personal de X. Allí, Uribe inicia citando el rigor doctrinal y a la defensa de un capitalismo firme de Cabal; sin embargo, también hace una severa afirmación confrontante, pues, a su criterio, el análisis de la exmilitante del Centro Democrático “confunde la prosperidad económica con la ausencia de protección social solidaria”.

Tomás Uribe cuestiona los ejemplos utilizados por Cabal

Uno de los principales puntos de desacuerdo está en los países que Cabal presentó como referentes de una sociedad basada en la seguridad jurídica, la propiedad privada y la iniciativa empresarial.

La exsenadora mencionó a Singapur, Suiza, Taiwán y Corea del Sur como ejemplos de naciones que alcanzaron altos niveles de desarrollo mediante instituciones sólidas, protección de la propiedad e impulso a la iniciativa privada.

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En contraste, Uribe sostiene que esa descripción es incompleta. En su análisis señala que esos países también construyeron diferentes sistemas de protección social, ahorro obligatorio, seguros públicos o políticas estatales dirigidas a sectores específicos de la población.

Su argumento no consiste en negar el papel del mercado, sino en cuestionar que pueda presentarse como la explicación exclusiva del desarrollo.

“Guillotina humanitaria”

La discusión también llegó al concepto de “guillotina humanitaria” utilizado por Cabal para referirse a lo que considera una política asistencialista que puede terminar atrapando a los ciudadanos en la dependencia del Estado.

Uribe rechazó esa interpretación y citó investigaciones académicas sobre transferencias monetarias. Según su escrito, estudios sobre diferentes programas internacionales no encuentran un efecto negativo sistemático de estas ayudas sobre la participación laboral.

También sostiene que las transferencias pueden producir efectos positivos en educación y movilidad social cuando están diseñadas con objetivos específicos.

María Fernanda Cabal le respondió a Tomás Uribe animando el debate político basado en ideas y datos. La exministra explicó algunos de los puntos, como que su columna “no propone eliminar la protección social ni afirma que una sociedad pueda desentenderse de los más vulnerables”, y añadió nuevos puntos a la discusión.

“Lo que cuestiono es convertir la dependencia permanente del Estado en una política de movilidad social”, agregó Cabal.