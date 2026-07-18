“Los colombianos debemos apostar al éxito del presidente Abelardo De La Espriella”: Tomás Uribe Moreno

Tomás Uribe Moreno, hijo del expresidente Álvaro Uribe Vélez, salió al ruedo este sábado, 18 de julio, en medio de la polémica que ha suscitado la elección del próximo presidente del Senado de la República entre los congresistas Honorio Henríquez, del Centro Democrático, y Alfredo Deluque, del partido de La U y quien tiene el respaldo de Abelardo De La Espriella.

Máxima tensión: esta es la batalla que libran Abelardo De La Espriella y Álvaro Uribe. Todo empezó en la campaña y se agudizó con la elección del presidente del Congreso

Esta elección que se realizará el próximo 20 de julio, cuando se instale el nuevo Congreso de la República elegido por los colombianos, tiene la tensión al máximo en el mundo político, en medio de la disputa entre el mandatario electo y el expresidente Uribe.

De La Espriella ya definió el guiño para el senador Alfredo Deluque, de La U, para que presida la corporación a partir del 20 de julio. Sin embargo. Uribe Vélez dice que en las elecciones legislativas su partido se ganó ese derecho y postuló a Honorio Henríquez.

El senador Deluque cuenta hasta el momento, a menos de 48 horas de la elección, con el respaldo de los partidos tradicionales, entre los que están el Partido Conservador, Cambio Radical, La U, entre otros, como Salvación Nacional, con lo que sumaría más de 40 votos.

Los senadores Alfredo Deluque, de La U, y Honorio Henríquez, del Centro Democrático, se disputan la presidencia del Congreso de la República. Foto: SEMANA

Henríquez, del Centro Democrático, podría todavía dañarle la aspiración a Deluque si el uribismo y el petrismo, las dos principales fuerzas políticas en el Senado, se unen, pese a histórica diferencia ideológica que comparten.

Precisamente, Tomás Uribe Moreno se refirió al tema este sábado y mostró su respaldo al congresista del Centro Democrático. Además, le envió un mensaje contundente al presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella.

“Los colombianos debemos apostar al éxito del presidente Abelardo De La Espriella”, destacó el hijo de Uribe Vélez, al tiempo que aseguró que Colombia “necesita superar dificultades que se volvieron crónicas como la pobreza e inseguridad y otras recientes como la salud y la crisis fiscal”.

Sigue la puja por la presidencia del Senado: ¿tambalea la elección de Alfredo Deluque? Los votos del petrismo serían claves

Sin embargo, señaló como una preocupación que el mandatario electo esté desgastando su “capital político con la principal bancada aliada para apoyar a Deluque por amiguismo en un pulso que parece más de EGO que de sentido común”.

Uribe moreno sentenció que “la sostenibilidad de la democracia y la libertad depende del bienestar que estas propicien más que de propaganda en redes sociales y ‘batallas culturales’”.

Tomás Uribe publicó un mensaje en su cuenta de X, en donde mostró una imagen comparativa entre Honorio Henríquez y Alfredo Deluque, haciendo la siguiente pregunta: “¿Quién debe presidir el Senado 2026?“.