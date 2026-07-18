Iván Cepeda propone que Gustavo Petro asuma la presidencia del Pacto Histórico como partido político

El senador Iván Cepeda participó en un acto público en Tunja, capital de Boyacá, para respaldar al candidato del Pacto Histórico a la Alcaldía de esa ciudad, Nicolás Cortés, de cara a las elecciones atípicas que se realizarán el domingo 26 de julio.

Durante el evento, Cepeda invitó a los jóvenes de la capital boyacense a apoyar a Cortés en los comicios y les habló sobre la importancia de llegar al poder a través de la política. Además, aprovechó su intervención para reiterar que el máximo líder de la oposición al presidente Abelardo De La Espriella será Gustavo Petro.

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“Despedimos a un auténtico jefe de Estado, pero no despedimos al máximo líder del progresismo en Colombia, quien tendrá, para fortuna de nuestro pueblo, muchos años más de servicio a esta patria”, expresó Cepeda.

El congresista, quien ocupó el segundo lugar en las elecciones presidenciales que marcaron el regreso de la derecha al poder en Colombia, propuso que, una vez Petro deje la Casa de Nariño, asuma la presidencia del Pacto Histórico como partido político. Cepeda anticipó que esa propuesta contaría con el apoyo unánime de los militantes.

Cepeda destacó que “Petro nunca dejó de creer que la democracia debía ser el escenario de las transformaciones sociales para que ellas encontraran viabilidad” y dejó claro el interés de la izquierda en regresar al poder ejecutivo en 2030.

El senador, quien ocupará una curul de la oposición, dedicó parte de su discurso en Tunja al presidente saliente, Gustavo Petro, a quien describió como una persona que “es imprudente en el mejor sentido de la palabra”. Además, destacó los debates que lideró como congresista sobre la parapolítica y subrayó su “humanismo radical” frente a la pobreza.

Cepeda asumirá la curul de oposición este lunes 20 de julio y prometió asumir una postura de “desobediencia civil” frente a la administración de Abelardo De La Espriella.