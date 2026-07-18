Alfredo Deluque aseguró tener “mayorías suficientes” para presidir el Senado y respondió al uribismo: “Esperemos que sea una calentura”

Alfredo Deluque, senador del Partido de la U, le agradeció a la bancada del Partido Liberal por el respaldo en bloque a su candidatura a la presidencia del Senado de la República, que suma 13 votos clave.

De acuerdo con el parlamentario, el apoyo fue el resultado de conversaciones con la colectividad.

“Estábamos conversando abiertamente con los senadores y la dirigencia del Partido Liberal. Recibo con mucho beneplácito y satisfacción saber que esas conversaciones terminan bien y unánimemente deciden darme el apoyo en la carrera por la presidencia del Senado", dijo.

Alfredo Deluque, candidato a la presidencia del Senado, agradece el apoyo del Partido Liberal y envía un mensaje al Centro Democrático: "Esperemos que sea una calentura electoral". https://t.co/if1kX8q65f



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Y agregó: “Me parece un avance muy importante porque con eso consolidamos unas mayorías que son suficientes. Obviamente, el 20 de julio nos iremos voto a voto a la plenaria, con el fin de lograr esa presidencia".

El senador también habló sobre el Centro Democrático, que postuló a Honorio Henríquez como su candidato para presidir la corporación y que, actualmente, se encuentra en disputa pública con el parlamentario guajiro.

“En caso de llegar yo a la presidencia, el Centro Democrático contará con todas las garantías. Sus senadores son mis amigos, hemos venido trabajando hace mucho tiempo", manifestó.

Y luego agregó: “Esperemos que esto sea una calentura electoral y después nos sentaremos con ellos de la manera más amable y amigable, a mirar cómo vamos a avanzar por el país”.

Partido Liberal anuncia que votará por Alfredo Deluque a la presidencia del Senado

En las cuentas del senador Deluque entran los 7 votos de Cambio Radical, 8 del Partido de la U, otros 10 de la bancada del Partido Conservador, y 4 de Salvación Nacional. Incluso se habla de un apoyo mayoritario de la bancada de la Alianza Verde.

Mientras tanto, el Centro Democrático respalda al senador Henríquez, quien no cuenta con el apoyo de bancadas completas más allá de su propia colectividad y por quien Álvaro Uribe Vélez ha hecho campaña en redes sociales.