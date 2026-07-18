Partido Liberal anuncia que votará por Alfredo Deluque a la presidencia del Senado

La bancada del Senado de la República del Partido Liberal tomó la decisión de respaldar la candidatura de Alfredo Deluque a la presidencia de la corporación.

En total, son 13 parlamentarios en la bancada, que sigue sumando a las alianzas que ha logrado el senador del Partido de la U, quien además cuenta con el respaldo del presidente electo Abelardo De La Espriella.

A través de un comunicado, la bancada aseguró que, luego de una votación entre sus integrantes, decidió brindar el apoyo al senador guajiro.

“Esta decisión responde al compromiso de la bancada con la estabilidad institucional, el fortalecimiento del diálogo democrático, el respeto por las instituciones y la defensa de los principios democráticos", se lee en el comunicado.

La bancada está conformada por los parlamentarios Yirley Vargas, Camilo Torres, Gersson Vargas, Laura Fortich, Lidio García, Oscar Sánchez, Yesid Pulgar, Álvaro Monedero, Fabio Amín, Héctor Olimpo Espinosa, Leonardo Gallego, María Eugenia Lopera y Santiago Montoya.

En las cuentas de Deluque entran los 7 votos de Cambio Radical, 8 del Partido de la U, otros 10 de la bancada del Partido Conservador, y 4 de Salvación Nacional.

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