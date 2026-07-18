Álvaro Uribe y Alfredo Deluque se enfrentaron en redes sociales, horas antes de la elección de presidente del Congreso

La elección del próximo presidente del Senado de la República, que se realizará el 20 de julio tras la instalación de la nueva legislatura, sigue generando choque entre el partido Centro Democrático y su líder natural, Álvaro Uribe, por la postulación de Honorio Henríquez, y el senador del partido de La U Alfredo Deluque, el otro aspirante a dirigir la corporación.

Máxima tensión: esta es la batalla que libran Abelardo De La Espriella y Álvaro Uribe. Todo empezó en la campaña y se agudizó con la elección del presidente del Congreso

El expresidente ha sido un fuerte crítico de la elección de Deluque y reclama que en las elecciones legislativas su partido se ganó el derecho de poner presidente de la corporación; por eso postuló a Henríquez, un curtido congresista de la colectividad que goza de su confianza.

Uribe Vélez ha estado muy activo en sus redes sociales defendiendo la candidatura del senador de su colectividad, lo que generó un choque con el congresista del partido de La U, Alfredo Deluque.

El exmandatario publicó un mensaje este sábado, 18 de julio, en horas de la tarde, en el que asegura que “el senador Honorio no ha tenido malos manejos en Bienestar Familiar, menos en la sucursal de La Guajira”, lo cual generó una respuesta de Alfredo Deluque.

“Señor expresidente, en democracia es válido que usted, como ciudadano, exprese libremente simpatías por su candidato; lo celebro. Gracias a Dios y a los ciudadanos, aún tenemos democracia”, señaló Deluque al mensaje publicado por el exjefe de Estado.

El congresista del partido de La U aseguró que esa defensa “no le da derecho a mentir”, y aseguró que “quienes manejaron el Bienestar Familiar en La Guajira en las épocas controvertidas hacían parte de sectores políticos cercanos a usted, no a mi”.

“No entraré en dimes y diretes con usted, ni en más confrontaciones públicas con usted, porque lo mío es la concertación y no la confrontación, que parece ser lo único que lo mueve en estos momentos de su vida. Conmigo todos los colegas tendrán garantías, lo cual no parecería ocurrir en una presidencia manejada por usted”, señaló Deluque.

El Centro Democrático, partido del expresidente Álvaro Uribe Vélez, respondió al mensaje del congresista y le pidió respeto por el exmandatario. “Respete, senador Deluque. No se equivoque”, expresó la colectividad.

Además, sostuvo que “pretender asociar al presidente Álvaro Uribe —aunque sea de manera indirecta— con supuestos malos manejos en el ICBF es una infamia y una canallada”.

El partido también resaltó que el exmandatario “jamás ha estado involucrado en escándalos de corrupción. Jamás”. En ese sentido, concluyó que “por esta razón, y por muchas otras que la opinión pública conoce desde hace años, el Centro Democrático no respaldará su aspiración a la Presidencia del Senado”.