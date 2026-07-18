Confidenciales

El particular mensaje de Honorio Henríquez a Martha Peralta: “A pesar de nuestras diferencias”

El parlamentario, que busca la Presidencia del Senado, recordó un encuentro con la polémica senadora.

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Redacción Semana
18 de julio de 2026 a las 11:15 a. m.
El mensaje de Honorio Henríquez a Martha Peralta.
El mensaje de Honorio Henríquez a Martha Peralta. Foto: SEMANA

Honorio Henríquez, candidato del Centro Democrático a la Presidencia del Senado de la República, aspira contra el senador Alfredo Deluque, quien es respaldado por el presidente electo Abelardo De La Espriella.

En la antesala del 20 de julio, día de la instalación del nuevo Congreso, Deluque cuenta con más apoyos, lo cual lo convierte en el más opcionado.

Sin embargo, el uribismo se mueve para lograr apoyos de sectores que no son cercanos a De La Espriella, que incluye figuras polémicas como la senadora Martha Peralta, del Partido Mais.

En un particular mensaje en su cuenta de X, Henríquez tiende un puente con Peralta, quien manifiesta que tanto ella como la bancada petrista están dispuestos a dialogar con ambos candidatos.

“En el marco del Seminario de Inducción de senadores electos, la senadora Martha Peralta y yo nos saludamos en el recinto donde se realizaban los exámenes médicos para los congresistas“, recordó Henríquez.

Y agregó: “A pesar de nuestras diferencias, ella sabe que, si el senado nos otorga su confianza, en la presidencia tendrán garantías“.

El mensaje fue compartido por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien respalda la aspiración de Henríquez, en su cuenta de X.