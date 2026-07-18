El nuevo frente judicial para Petro: narcotraficantes extraditados hablarían con la justicia de Estados Unidos

Con la llegada del nuevo Gobierno, varios narcotraficantes extraditados y detenidos en cárceles en Estados Unidos han decidido levantar la mano y colaborar con la Justicia norteamericana, en una acción que podría salpicar duramente al Gobierno de Gustavo Petro. Hablarían del financiamiento y apoyo que le habrían dado al entonces candidato para su elección a la presidencia en 2022.

¿Fueron los grupos armados quienes financiaron la campaña Petro?

Los contactos se estarían adelantando bajo absoluta confidencialidad. Estas denuncias se conocieron inicialmente como el Pacto de La Picota, en el que resultó salpicado Juan Fernando Petro, el hermano del presidente.

Pipe Tuluá, uno de los extraditables, le entregó un audio a la periodista Vicky Dávila antes de ser extraditado, donde reveló que dio millonarios recursos a la campaña. Además, suministró una fotografía en la que se observa al familiar del actual jefe de Estado.