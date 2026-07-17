El sacrificio de Jhon Durán buscando llegar a Benfica: prensa portuguesa destapó lo que hizo

En Portugal hay revuelo por la casi inminente llegada de Jhon Durán al Benfica. Allí tendría a un compatriota como compañero, el volante de la Selección Colombia, Richard Ríos, y ambos serían dirigidos por Marco Silva.

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Ahora bien, detrás del posible arribo de Jhon Jáder Durán al Benfica, habría un sacrificio por parte del colombiano. Se trataría de una rebaja salarial que el delantero cafetero asumiría, con tal de prestar sus servicios a uno de los equipos más importantes de Portugal.

Jhon Durán se bajaría el salario por llegar a Benfica

Así lo revela la prensa de ese país: “El acuerdo por el delantero colombiano está cerrado; Al Nassr ha aceptado las condiciones de la cesión y, según O Jogo, incluso cubrirá una parte importante del elevado salario del jugador, que este accedió a rebajar para facilitar su traspaso al club lisboeta”.

Y añaden: “La directiva del Benfica, encabezada por el director general Mário Branco, llegó a un acuerdo que les permite hacerse con los servicios del delantero de 22 años en calidad de cedido por una temporada, pero que incluye una opción de compra a bajo precio que, según fuentes, se ajusta al presupuesto del Benfica para el jugador que le costó al Al-Nassr 77 millones de euros en enero de 2025”.

Jhon Jáder Durán con la camiseta de su último equipo: el Zenit ruso. Foto: Getty Images

Jhon Durán, tildado como “trotamundos” por su reciente historial de equipos, podría tener un renacer en el cuadro luso. Las polémicas y la falta de juego no han dejado que el delantero de 22 años brillara como lo hizo en Aston Villa.

Y es que para enero de 2025, Durán dejó a los villanos de Inglaterra para unirse a Al-Nassr de Arabia Saudí, en una millonaria operación que acabó generando ruido a nivel internacional.

La propia prensa saudí contó que Jhon Durán no estaba cómodo en el equipo, donde compartía delantera con Cristiano Ronaldo, y ahí empezó una serie de préstamos que aún no paran. En julio de 2025 al Fenerbahçe, en febrero de 2026 al Zenit, y ahora muy seguramente, en julio de 2026, al Benfica.

Jhon Durán, tiene contrato con Al-Nassr hasta junio de 2030. Foto: Getty Images

Jhon Jáder también perdió su lugar en la Selección Colombia, quedando fuera de los llamados desde mediados de 2025. No fue tenido en cuenta para el Mundial 2026, y es muy seguro que uno de sus objetivos es volverse a ganar un lugar en la Tricolor.

Durán “ahora está a la espera de la autorización para viajar a Lisboa, algo que debería ocurrir en las próximas horas, ya que la directiva del Benfica planea su anuncio oficial a principios de la próxima semana”, cierra O Jogo en su información.