¿Está Messi? Top 10 de los jugadores más valiosos que disputarán la final del Mundial 2026

El próximo domingo 19 de julio se disputará en el estadio Nueva York/Nueva Jersey la final de la Copa del Mundo de la Fifa México, Estados Unidos y Canadá 2026. Los seleccionados de España y Argentina se enfrentarán por el título, consolidando un partido de cierre que reúne a dos de las plantillas más valiosas de todo el mundo.

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De acuerdo con el portal especializado en estadísticas financieras del fútbol, Transfermarkt, la selección de Francia lidera el escalafón mundial con un valor de 1.520 millones de euros. El equipo de España ocupa la tercera posición global con un estimado de 1.220 millones de euros, superando el promedio general de la competencia de la Fifa.

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Por su parte, la delegación de Argentina se ubica en el séptimo lugar de la medición internacional de cotizaciones. La plantilla de la albiceleste está evaluada en 807,50 millones de euros, lo que asegura que el esperado encuentro final del campeonato del mundo cuente con varios de los jugadores más caros del mundo.

Lamine Yamal

Atacante del Futbol Club Barcelona, lamine Yamal se posiciona como el integrante con la ficha de mayor valor en la gran final. Los derechos deportivos del extremo derecho están tasados en 200 millones de euros, liderando los registros económicos de ambas plantillas convocadas para este compromiso.

Lamine Yamal en el Mundial 2026. Foto: Getty Images

Pedri

Volante de primera línea y compañero de equipo de Yamal, Pedri figura como otra de las piezas con alta valoración en el sector del mediocampo. El jugador tiene un costo aproximado de 150 millones de euros en el mercado internacional, lo que lo sitúa como uno de los pilares económicos de la escuadra española para el partido final.

Pedri, jugador de España, rescatando una pelota en la línea lateral. Foto: AP Photo/Mark J. Terrill

Julián Álvarez

Delantero del Atlético de Madrid, quien ya sabe lo que es ganar una Copa del Mundo, es el jugador más caro de su selección. La ficha del atacante argentino está fijada en 100 millones de euros, un precio que ha limitado las negociaciones para concretar una transferencia a otro club.

Julián Álvarez, delantero del Atlético de Madrid, está en la órbita del Barcelona. Foto: Getty Images

Enzo Fernández

Centrocampista perteneciente a las filas del Chelsea de Inglaterra, Enzo se mantiene como un componente habitual en la estructura táctica de Argentina. Fernández registra una cotización de 90 millones de euros en el mercado de pases, habiendo sumado minutos constantes durante los partidos disputados en la presente campaña mundialista.

Enzo Fernández le dio vida a Argentina vs. Inglaterra en el Mundial 2026. Foto: Getty Images

Lautaro Martínez

Atacante del Inter de Milán, con continuidad en la liga italiana, registra un valor de transferencia cercano a los 85 millones de euros. El delantero ha aportado anotaciones ingresando desde el banco de suplentes, como ocurrió en la final de la Copa América contra Colombia y en la semifinal de este Mundial frente a Inglaterra.

Lautaro Martínez celebrando el gol que llevó a Argentina a la final de la Copa del Mundo 2026. Foto: Getty Images

Otros jugadores en la medición financiera

Pau Cubarsí: el defensor de la selección de España se encuentra evaluado en 80 millones de euros.

el defensor de la selección de España se encuentra evaluado en 80 millones de euros. Nico Paz: el mediocampista de la selección de Argentina alcanza una cotización de 80 millones de euros.

el mediocampista de la selección de Argentina alcanza una cotización de 80 millones de euros. Martín Zubimendi: el volante del rentado español registra un valor comercial que ronda los 75 millones de euros.

el volante del rentado español registra un valor comercial que ronda los 75 millones de euros. Alexis Mac Allister: el centrocampista del Liverpool de Inglaterra está tasado en 70 millones de euros.

el centrocampista del Liverpool de Inglaterra está tasado en 70 millones de euros. Dani Olmo: el volante ofensivo del Barcelona cierra este grupo con un costo de 60 millones de euros.

Dentro de los 10 jugadores más caros entre las dos escuadras que disputarán la final del Mundial, resalta la ausencia de Lionel Messi. El 10 argentino tiene un costo de apenas 15 millones de euros, bastante inferior al de sus compañeros y rivales.