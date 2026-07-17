¿Quién es Charlie Zaa? La historia del cantante investigado por presuntos nexos con las AUC

La Fiscalía General de la Nación, a través de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, ordenó la imposición de medidas cautelares y el embargo de cuatro bienes relacionados con el reconocido cantante colombiano Carlos Alberto Sánchez Ramírez, conocido artísticamente como Charlie Zaa.

Cuando el cantante Charlie Zaa le dijo a SEMANA cómo hizo para adquirir un centro comercial, discotecas y un hotel, a propósito de las acciones que anunció la Fiscalía

La institución busca determinar si estas propiedades, avaluadas en más de 45.467 millones de pesos, guardan relación con recursos del extinto Bloque Tolima de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

De acuerdo con los reportes oficiales emitidos por el ente acusador, las propiedades afectadas comprenden un centro comercial, un hotel y dos discotecas.

Los inmuebles están ubicados en la ciudad de Ibagué, en el Tolima, y en el municipio de Girardot, Cundinamarca. Las acciones operativas de ocupación fueron ejecutadas por miembros del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), en coordinación con unidades de la Policía Nacional y el Ejército Nacional.

Proceso de extinción de dominio a bienes del cantante Charlie Zaa Foto: Suministrada (API)

La hipótesis central que maneja la Fiscalía General de la Nación apunta a que las estructuras del paramilitarismo en la región recurrieron a metodologías de ocultamiento de activos.

Las autoridades competentes explicaron que los análisis financieros, peritajes técnicos, pruebas testimoniales e inspecciones judiciales que comenzaron a estructurarse formalmente desde julio de 2025 permitieron trazar el entramado de transacciones. Tras la ocupación, los activos serán puestos de forma provisional a disposición del Fondo para la Reparación de las Víctimas.

La Fiscalía les cayó a los bienes del cantante Charlie Zaa por presuntos vínculos con las AUC

¿Quién es Charlie Zaa?

Nacido el 30 de enero de 1974 en Girardot, Cundinamarca, Carlos Alberto Sánchez Ramírez consolidó una de las carreras más destacadas de la música romántica y tropical en América Latina durante la década de los noventa. Su herencia e influencia musical se manifestaron desde temprana edad.

Charlie Zaa, cantante. Foto: WireImage

A los 16 años, Sánchez Ramírez realizó su debut formal en la industria al integrarse a la agrupación Alma de Barrio, un proyecto formativo y comercial ideado y producido por el fallecido director de orquesta Jairo Varela.

En dicha etapa interpretó composiciones del ámbito tropical como Tu indiferencia y Casualidad de la vida. Su desempeño técnico le abrió las puertas de la Orquesta Guayacán, otra de las instituciones insignias de la salsa en Colombia, donde grabó piezas como Cuánto te amo cuánto te quiero y Por un beso.

Su consagración definitiva en el plano internacional ocurrió en el año 1996, cuando decidió dar el salto como solista bajo el nombre de Charlie Zaa. De la mano del productor Jorge Ramírez y bajo el sello discográfico Sonolux, el artista presentó su álbum debut titulado Sentimientos.

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Esta producción discográfica modernizó y adaptó clásicos del bolero popularizados originalmente por figuras iberoamericanas como Julio Jaramillo, Olimpo Cárdenas y Oswaldo Morales.

El éxito comercial del proyecto superó las proyecciones de la discográfica, requiriendo un incremento en los esquemas logísticos de producción física para satisfacer la demanda en el continente.

Piezas como Un disco más, Rondando tu esquina, Nuestro juramento y Ódiame se convirtieron en referentes de su catálogo, permitiéndole acumular certificaciones de ventas y mantener vigencia en los circuitos de la música del recuerdo en América Latina.