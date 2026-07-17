Shakira marcará un hito histórico en la final del Mundial 2026 y adelanta versión en español de ‘Dai Dai’

La estrella colombiana Shakira volverá a ser protagonista en el evento deportivo más importante del planeta. La Fifay la organización Global Citizen confirmaron que la barranquillera encabezará el primer espectáculo de medio tiempo en la historia de una final de la Copa Mundial de la Fifa, programado para el próximo 19 de julio. Coincidiendo con este anuncio, la artista sorprendió a sus seguidores al compartir un adelanto en español de Dai Dai, la canción oficial del torneo que originalmente interpreta junto al nigeriano Burna Boy.

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Shakira, J Balvin y los looks que marcaron la inauguración en el Estadio Azteca. Foto: x

Por primera vez en la historia de los mundiales de fútbol, la final contará con un formato de espectáculo de medio tiempo (halftime show), emulando grandes eventos norteamericanos como el Super Bowl. La banda británica Coldplay fue la encargada de difundir el anuncio oficial a través de sus redes sociales, revelando el cartel de talla mundial que se presentará en este escenario global.

El evento, producido bajo el sello de la organización filantrópica Global Citizen, contará con un elenco diverso y multicultural. Junto a Shakira, el cartel oficial incluye a figuras de la música como Justin Bieber, Madonna, la agrupación de K-pop BTS, el exponente de afrobeat Burna Boy, el director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel y el reconocido coro infantil estadounidense PS22. Este despliegue técnico y artístico busca fusionar la pasión del fútbol con el impacto cultural de la música en un formato inédito para el torneo.

De manera paralela a los anuncios del show central, Shakira captó la atención digital este 17 de julio al publicar un video en sus historias de Instagram. En la grabación, la intérprete colombiana aparece cantando un fragmento inédito y adaptado al español de Dai Dai, el tema que forma parte de la banda sonora oficial de la Copa Mundial de la Fifq 2026.

Shakira emocionó al cantar ‘Dai Dai’ en español, a pocos días de su show en la final del Mundial 2026. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/XjblApZ5GC — Revista Semana (@RevistaSemana) July 17, 2026

La respuesta de los aficionados no se hizo esperar. La versión original del tema disponible en plataformas de streaming se lanzó en inglés junto a Burna Boy, por lo que este fragmento en español generó una ola de interacciones positivas y peticiones de sus fanáticos para que esta adaptación sea liberada oficialmente o interpretada durante los actos del campeonato.

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La participación de Shakira en la cita de 2026 consolida una de las trayectorias más estrechas entre un artista musical y la Federación Internacional de Fútbol Asociado (Fifa). La colombiana registra intervenciones icónicas en las clausuras de Alemania 2006 con ‘Hips Don’t Lie (Bamboo)’, Sudáfrica 2010 con el histórico himno global ‘Waka Waka (This Time for Africa)’, y Brasil 2014 con su éxito La La La. Con esta nueva aparición en la final, reafirma su estatus como una de las figuras musicales más influyentes en el ámbito deportivo internacional.

Dai Dai es solo una de las piezas que integran el ambicioso proyecto musical de la Fifa para este año. El álbum oficial del torneo reúne a 18 artistas de diversos géneros, idiomas y nacionalidades, reflejando la diversidad de los tres países anfitriones: Estados Unidos, México y Canadá.