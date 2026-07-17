Silvia Tcherassi, nueva embajadora ad honorem de la Moda, la Creatividad y la Identidad de Colombia, de Abelardo De La Espriella

La diseñadora colombiana Silvia Tcherassi, una de las figuras más influyentes de la moda latinoamericana en las últimas décadas, fue designada como Embajadora ad honorem de la Moda, la Creatividad y la Identidad de Colombia, en una decisión anunciada por el presidente electo Abelardo De La Espriella.

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La designación busca reconocer el papel que la empresaria y creadora barranquillera ha desempeñado en la construcción de una imagen internacional para el país a través del diseño, la innovación y la industria creativa.

El anuncio se produjo durante un acto público en el que De La Espriella destacó la capacidad de Tcherassi para proyectar el talento colombiano en algunos de los escenarios más importantes de la moda mundial.

Según el presidente electo, la diseñadora representa una combinación de creatividad, disciplina empresarial e identidad cultural que ha contribuido a posicionar el nombre de Colombia en mercados internacionales.

La noticia llega en un momento de creciente reconocimiento para las industrias creativas colombianas, que en los últimos años han fortalecido su presencia en sectores como la moda, el diseño, la gastronomía y las artes.

En ese contexto, la figura de Silvia Tcherassi aparece como una de las pioneras en abrir espacios para el talento nacional en las principales capitales del lujo y el diseño.

Silvia Tcherassi en Bogotá el 22 de octubre de 2024 presentando la Beca Tcherassi. Foto: Vanesa Londoño. Foto: Vanesa Londoño

En el comunicado oficial, se confirma que la invitación fue aceptada por la reconocida diseñadora.

Así mismo, De La Espriella aseguró:

“Colombia tiene todo para convertirse en una potencia creativa. Nuestra moda, nuestros artesanos y nuestros diseñadores son embajadores naturales de lo mejor que somos como nación. Silvia Tcherassi ha abierto las puertas del mundo al talento colombiano y estoy seguro de que, desde esta representación honorífica, seguirá inspirando nuevas oportunidades para quienes hacen grande a nuestro país con su creatividad, su trabajo y su excelencia”.

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La trayectoria de Silvia Tcherassi

Silvia Tcherassi inició su trayectoria empresarial a comienzos de la década de 1990 y rápidamente se convirtió en una de las diseñadoras más reconocidas de América Latina.

Su propuesta estética, caracterizada por la mezcla de sofisticación internacional y referencias al Caribe colombiano, logró captar la atención de compradores, celebridades y medios especializados en diferentes continentes.

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Uno de los momentos más importantes de su carrera ocurrió en 2003, cuando fue invitada a participar en el calendario oficial de la Semana de la Moda de Milán, convirtiéndose en una de las primeras diseñadoras latinoamericanas en alcanzar ese escenario.

Un año después fue convocada a la Semana de la Moda de París, consolidando una presencia internacional que marcaría un antes y un después para la moda colombiana.

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Silvia Tcherassi en 2024 presentando la Bec Tcherassi. Foto: Vanesa Londoño. Foto: Vanesa Londoño

En 2004 recibió la Orden de las Artes y las Letras otorgada por el Gobierno francés, una de las distinciones culturales más prestigiosas de ese país, en reconocimiento a sus aportes al mundo de la moda y la creación artística.

Su trabajo también ha trascendido las pasarelas. A lo largo de los años, sus diseños han sido utilizados por miembros de la realeza internacional y por reconocidas figuras del entretenimiento.

Entre las personalidades vinculadas a sus creaciones aparecen nombres como la reina Rania de Jordania, Jennifer López y Dua Lipa, lo que ha contribuido a fortalecer el prestigio global de la marca colombiana.

La designación como Embajadora ad honorem de la Moda, la Creatividad y la Identidad de Colombia tiene un significado que va más allá de la industria textil. El nombramiento busca resaltar el papel de la cultura, el diseño y el talento creativo como herramientas de diplomacia y posicionamiento internacional.