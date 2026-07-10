Andrés Otálora deslumbró en Cali: así fue el cierre del preshow de Colombiamoda 2026 con su colección ‘Resort 2027’

La moda colombiana encontró en Cali el escenario perfecto para proyectar su capacidad creativa. Como cierre del preshow de Colombiamoda 2026, el diseñador Andrés Otálora presentó su nueva colección Resort 2027: Serena & Costera, una propuesta que tomó como punto de partida la riqueza de las costas colombianas para construir un relato contemporáneo donde el lujo se expresa desde la autenticidad, el trabajo artesanal y el respeto por la naturaleza.

Cali abrió el camino hacia Colombiamoda 2026: así se vivió el gran pre show de la moda colombiana

Colección Resort 2027: Serena & Costera como cierre del pre show de Colombiamoda 2026 en Cali. Foto: INEXMODA

La pasarela, que se llevó a cabo en el puente Ortiz, con la iglesia La Ermita como telón de fondo, marcó el cierre de una agenda previa organizada por Inexmoda para exaltar el potencial del Valle del Cauca como uno de los territorios más importantes del sistema moda colombiano. Durante varios días, compradores, empresarios, periodistas y líderes de la industria recorrieron talleres de diseñadores, empresas del sector y espacios culturales antes de dar paso al evento central en Medellín.

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La colección tomó como punto de partida la riqueza de las costas colombianas Foto: INEXMODA

En esta ocasión, Otálora llevó a la pasarela una colección inspirada en la serenidad del Caribe y el Pacífico colombianos. Bajo el nombre Serena & Costera, la propuesta reunió fibras naturales, siluetas fluidas, texturas orgánicas y acabados elaborados a mano, elementos que dialogan con una visión sofisticada, silenciosa y atemporal del lujo.

Algunos de los looks presentados por el diseñador incorporaron artesanías de Litoral, una iniciativa de la Alcaldía de Cali con el apoyo de la Cámara de Comercio de Cali, que busca fortalecer el ecosistema artesanal de la ciudad, promover la transmisión de saberes tradicionales y consolidar el Banco de Artesanos de Cali como una herramienta de reconocimiento, formación y proyección del sector.

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La pasarela se llevó a cabo en el puente peatonal Ortíz de Cali. Foto: INEXMODA

La colección busca demostrar cómo la naturaleza, el arte y la artesanía pueden convivir con una mirada contemporánea del diseño. Lejos de responder únicamente a las tendencias de temporada, las prendas reivindican una forma de habitar el mundo desde la autenticidad y la identidad cultural colombiana.

El desfile también reafirmó el lugar que ocupa el diseñador dentro del panorama latinoamericano. Con una trayectoria consolidada en Colombiamoda, Andrés Otálora ha construido un lenguaje estético reconocible por sus líneas femeninas, la atención al detalle y una constante reinterpretación del lujo tropical.

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La propuesta reunió fibras naturales, siluetas fluidas, texturas orgánicas y acabados elaborados a mano Foto: INEXMODA

Desfile Apertura Colombiamoda Andrés Otálora Puente Ortiz Foto: Aymer Andrés Álvarez

Nacido en Cali, Andrés Otálora fundó su marca hace más de una década y, desde entonces, se ha consolidado como uno de los nombres más representativos del diseño de autor colombiano. Sus colecciones se han presentado en múltiples ediciones de Colombiamoda y también han llegado a escenarios internacionales, como Miami, fortaleciendo la presencia del diseño nacional en mercados estratégicos.

Su propuesta creativa se caracteriza por combinar estructuras arquitectónicas con movimiento, estampados inspirados en la biodiversidad latinoamericana y una confección que privilegia materiales de alta calidad y procesos artesanales.

El diseñador Andrés Otálora presentó su nueva colección Resort 2027: Serena & Costera como cierre del pre show de Colombiamoda 2026 en Cali. Foto: INEXMODA

Cali, antesala de Colombiamoda 2026

La elección de Cali como sede del pre-show respondió al interés de Inexmoda por destacar la fortaleza empresarial, creativa e industrial del Valle del Cauca.

En el recorrido, al que asistió JET-SET, se incluyeron visitas a empresas emblemáticas del sector, recorridos por los talleres de diseñadoras como Johanna Ortiz y Daniela Salcedo, encuentros con compañías como STF Group y Recamier, además de experiencias en torno a la gastronomía y la cultura salsera de la ciudad. Todo ello permitió mostrar que la competitividad del sistema moda colombiano también se construye desde las regiones.

Colombiamoda 2026 revela los primeros detalles de su edición número 37 en Medellín

Antes de que Medellín reciba la edición 37 de Colombiamoda, Inexmoda eligió a la capital de Villa del Cauda para visibilizar el poder creativo e industrial. SEMANA hizo parte del recorrido Foto: INEXMODA

Antes de que Medellín reciba la edición 37 de Colombiamoda, Inexmoda eligió a la capital de Villa del Cauda para visibilizar el poder creativo e industrial. SEMANA hizo parte del recorrido Foto: INEXMODA

Tras este preámbulo en Cali, la atención de la industria se trasladará a Medellín, donde Colombiamoda 2026 celebrará su edición número 37 entre el 25 y el 31 de julio en Plaza Mayor y diferentes escenarios de la ciudad.

La programación contempla una combinación de feria de negocios, espacios académicos, circuitos urbanos y desfiles que reunirán a diseñadores consolidados, nuevas marcas y compradores nacionales e internacionales.

Entre las pasarelas ya anunciadas figuran la de J Balvin junto a Vélez, MAZ Manuela Álvarez, Juan Pablo Socarrás x Bata, Undergold, Studio F, La Petite Mort, Carolina Álvarez x Alma Rosa, Annaiss Yucra, Cemadier, Palms Capra, Sientochenta, Palma Canaria, entre otras.