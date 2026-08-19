“Contaré la verdad sobre Diana”: Charles Spencer, su hermano, revelará detalles inéditos en un nuevo libro

Durante décadas la historia de Diana de Gales ha sido contada desde diferentes perspectivas: como princesa, como figura pública, como madre y como un ícono de la familia real británica. Pero existe otra mirada que ha permanecido mucho más cerca de su vida privada: la de su hermano, Charles Spencer, con quien compartió parte de su infancia y sostuvo una relación familiar hasta su muerte en 1997.

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Spencer fue quien, en septiembre de aquel año, se puso de pie en la abadía de Westminster para despedir públicamente a su hermana. Ante un mundo que seguía la ceremonia por televisión, el entonces conde pronunció un discurso en el que habló de su dolor y del golpe profundo que significaba la partida de Lady Di para la realeza británica.

Casi treinta años después volverá a hablar de ella, pero esta vez a través de un libro. Será la primera vez en la que contará de manera abierta y extensa la vida de Diana desde su perspectiva como hermano. La publicación se titulará El canto del cisne. Diana, mi hermana y llegará a las librerías en septiembre de 2026.

Diana es recordada por su activismo, filantropía y glamur. Foto: Tim Graham Photo Library via Get

Charles Spencer, el escritor

Charles es el noveno conde Spencer, pero su legado se ha construido alrededor de su pasión por la escritura, la historia y el periodismo. Fue corresponsal de NBC News y de Granada Televisión, además de colaborador para The Guardian, The Daily Telegraph, Vanity Fair y Nest, entre otros, y escribió nueve libros (cuatro de ellos se convirtieron en bestsellers).

Su trabajo editorial se ha concentrado principalmente en acontecimientos y personajes históricos, con una forma de contar sus historias que prioriza el detalle y la caracterización profunda de sus personajes. Además suma una importante experiencia escribiendo textos de carácter biográfico.

Desde hace más de 25 años el conde ha dedicado sus esfuerzos a la conservación de Althorp, una lujosa casa construida en el siglo XVI, que ha pertenecido a la dinastía Spencer y fue importante para Lady Di, pues aquí pasó gran parte de su infancia y ahora, en sus tierras, yacen sus restos.

Charles Earl Spencer, hermano de Lady Di, es escritor, periodista y conferencista. Foto: Getty Images

Diana, mi hermana

Este nuevo libro, que llegará el 23 de septiembre a Latinoamérica, cuenta la vida de Diana desde la perspectiva de un hombre con el que compartió mucho más que la sangre y abordará la semana que rodeó su muerte. Será una de las publicaciones más íntimas del conde, quien dio su salto más personal en A very secret school en 2024, un relato sobre su experiencia con el bullying y el abandono paterno.

“Con el trigésimo aniversario de la trágica muerte de Diana en el horizonte, me he visto inundado una vez más por peticiones de entrevistas sobre mi hermana. Eso me ha convencido de plasmar por escrito mis recuerdos y pensamientos de una vez por todas en lugar de soportar nuevamente el malestar de leer las opiniones de otras personas, muchas de ellas basadas en falsedades que, con el paso del tiempo, han acabado aceptándose como ciertas”, comentó Spencer.

Portada del libro ‘El canto del cisne. Diana, mi hermana’. Foto: Penguin Random House

Adicionalmente, invitó a los lectores a tener una mirada reflexiva pero compasiva de la figura icónica de su hermana: “Me encantaría que, después de leerlo, quienes eran demasiado jóvenes para recordarla en sus mejores años sientan que por fin comprenden quién fue realmente: una persona única y llena de vitalidad, amor, carisma e inseguridades que vivió la vida con una intensidad extraordinaria y dejó el mundo mucho mejor de como lo encontró, a pesar de haberlo abandonado demasiado pronto”.

El propósito de este libro, dijo, “es contar la verdad sobre Diana desde la perspectiva de un hermano, igual que intenté hacerlo cuando hablé en su funeral. Como ocurrió con mi panegírico, quiero hablar en nombre de Diana y hacerlo de un modo abiertamente positivo”, concluyó.