La marca automotriz IM Motors (filial prémium de MG) se asoció con el famoso diseñador de calzado Jimmy Choo para transformar la berlina eléctrica IM L6 y finalmente presentar en Shanghái un nuevo vehículo eléctrico de lujo inspirado en la elegancia de la princesa Diana de Gales, también conocida como Lady Di.

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El vehículo fue bautizado oficialmente como el IM L6 Jimmy Choo Edition y se anunció que solamente se producirán 1.000 unidades inicialmente, que se podrán comprar en China.

Inicialmente, el vehículo solamente se podrá comprar en China. Foto: IM Motors - A.P.I.

Este IM L6 destacará por ser uno de los vehículos más eficientes en el mercado: se prometieron 850 kilómetros de autonomía eléctrica. Entre sus otras características se encuentran: 4,924 metros de largo, 1,96 metros de ancho y 1,474 metros de alto.

Gracias a su capacidad de carga ultrarrápida de 396 kW, es capaz de recuperar unos 580 kilómetros de rango útil en tan solo 15 minutos de conexión.

En el apartado dinámico, el IM L6 incorpora el chasis digital Lizard, que integra dirección electrónica steer-by-wire, suspensión neumática adaptativa y dirección en las cuatro ruedas, facilitando maniobras complejas en espacios reducidos.

Los toques inspirados en la princesa Diana

Habitáculo y frenos de azul satén

La primera inspiración en Lady Di destaca en el habitáculo del vehículo, pues el tono que enmarcará el interior del automotor será el tono azul, color característico de los zapatos con los que posaba la princesa de Gales.

El interior del vehículo está inspirado en la princesa. Foto: Foto 1: Redes sociales / Foto 2: Getty Images

Este color también estará presente en las pinzas de freno azules, que son aquellas piezas metálicas que enmarcan el sistema de los frenos de disco. Estos frenos deportivos de alto rendimiento incorporan mordazas pintadas en un tono azul personalizado a juego con la temática de diseño de la cabina.

Incrustaciones de cristal y nácar

A estos detalles los acompañan algunos acabados propios de la elegancia de la realeza inglesa, representada por la princesa. Allí destacan los acabados cristalinos que cubren algunas de las cámaras exteriores del automotor.

Además, el logotipo frontal de IM Motors, las insignias traseras y los marcos protectores de las cámaras que reemplazan a los espejos retrovisores están acabados con piezas de aspecto de cristal tallado y destellos de nácar.

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Aunque la producción inicial de 1.000 ejemplares está destinada prioritariamente al mercado asiático, el lanzamiento sienta un precedente sobre cómo la industria de vehículos eléctricos de origen chino busca competir en el terreno de la distinción, el diseño conceptual y el lujo europeo.