Giro inesperado en ‘Yo Me Llamo’: El duro jalón de orejas de Amparo Grisales a ‘Maluma’ que opacó la noche

En el marco de la temporada de Amor y Amistad, el escenario del concurso de imitación musical ‘Yo Me Llamo’ vivió una jornada de contrastes técnicos y vocales durante la emisión de la noche.

El panel de jurados, integrado por Amparo Grisales, César Escola y Elder Dayán Díaz, evaluó a los concursantes en una fecha caracterizada por presentaciones colaborativas y propuestas conceptuales sobre la tarima.

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El punto más alto de la noche en materia de crítica lo protagonizó la presentación conjunta entre los imitadores de ‘Vicentico’ y ‘Celia Cruz’.

La interpretación conjunta generó una reacción favorable en la mesa de juzgamiento; Amparo Grisales manifestó su emoción durante el número musical, mientras que César Escola y Elder Dayán coincidieron en calificar el montaje como una ejecución armónica en términos de acople y presencia escénica.

Por su parte, la participante que interpreta a ‘Mon Laferte’ presentó una propuesta con un cambio de imagen sustancial para la caracterización de su personaje.

César Escola reconoció el esfuerzo conceptual retirándose el sombrero como gesto de respeto artístico, al tiempo que Grisales subrayó la disciplina de la concursante en el estudio y réplica de la identidad visual de la cantante chilena.

Asimismo, la caracterización de ‘Lady Gaga’, quien incorporó la ejecución del piano en vivo durante su espacio, recibió comentarios positivos por parte del equipo evaluador.

Aunque se le sugirió proyectar mayor seguridad sobre el escenario para dominar la timidez, jurados como Escola destacaron la calidad de la interpretación instrumental e vocal.

El momento de mayor exigencia técnica por parte del jurado recayó sobre el imitador de ‘Maluma’. Tras su presentación en formato de dúo, el panel identificó falencias en la concordancia vocal.

Amparo Grisales señaló que, si bien la sección de rap (chanteo) mantuvo la métrica adecuada, la ejecución armónica a dos voces evidenció problemas directos de afinación. A su vez, César Escola fundamentó las inconsistencias vocales en una deficiente gestión del aire y la respiración durante la coreografía.

La exigencia sobre el control del aire también se hizo presente en la evaluación a ‘Yo Me Llamo Ricardo Arjona’, quien interpretó el tema ‘Pingüinos en la cama’.

Los evaluadores coincidieron en que la presentación careció de la fuerza interpretativa requerida, indicando que el concursante aún debe desarrollar mayor redondez en el timbre para aproximarse al registro del artista original.

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Finalmente, la gala incluyó la presentación de ‘Yo Me Llamo Pastor López’, espectáculo que contó con la intervención en baile de las presentadoras Laura Acuña y Melina Ramírez.

En el balance técnico, Elder Dayán valoró el progreso en el parecido físico y tímbrico, aunque Escola advirtió ligeras desviaciones de afinación en pasajes específicos de la canción.