Ángel Barajas vuelve a hacer historia para Colombia: se bañó de oro en los Juegos Suramericanos 2026

Ángel Barajas sigue aumentando su historial de triunfos internacionales. El gimnasta colombiano volvió a subir a lo más alto del podio en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 en Argentina y ratificó el gran momento deportivo que atraviesa después de su histórica actuación en los Juegos Olímpicos de París.

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El cucuteño se quedó con la medalla de oro en barra fija, luego de recibir una calificación de 14.450 puntos. Su presentación le permitió imponerse en uno de los aparatos que mejor conoce y en el que ya había alcanzado la gloria olímpica.

Precisamente, la barra fija tiene un significado especial en la carrera de Barajas. En París 2024 obtuvo la medalla de plata en esta modalidad y se convirtió en el primer gimnasta colombiano en conseguir una presea en unos Juegos Olímpicos. Dos años después, volvió a demostrar su nivel en una competencia internacional.

Ángel Barajas no se conformó con un solo oro

La jornada todavía tenía otra celebración preparada para el colombiano. Barajas también consiguió el primer lugar en barras paralelas, después de alcanzar una puntuación de 14.025.

¡ÁNGEL ES TRIPLE CAMPEÓN 😍! Como en los olímpicos de París, una increíble rutina en la barra fija le da la tercera medalla de oro 🥇 en los Juegos Sudamericanos. ¡Orgullo Colombiano 💛💛💙❤️! https://t.co/8TuMaTIzZ3 — Deporte Colombiano 🇨🇴 (@DeportColombia) September 16, 2026

El brasileño Diogo Brajao y el argentino Ivo Chiapponi completaron el podio de la prueba. Con estos resultados, el colombiano amplió su cosecha personal en Santa Fe y se convirtió en uno de los protagonistas de la delegación nacional durante las justas.

Además de sus triunfos en barra fija y barras paralelas, Ángel Barajas también se colgó la medalla de oro en caballo con arzones, tras una destacada presentación que lo llevó nuevamente a lo más alto del podio.

Su actuación confirma la evolución que ha tenido desde su irrupción en la élite internacional. Barajas llegó a París 2024 con apenas 17 años y, desde entonces, ha mantenido presencia entre los nombres destacados de la gimnasia artística de la región.

@juegosolimpicos Cuando Ángel Barajas hizo historia en París 2024 🇨🇴🥈 El colombiano, de apenas 17 años, ganó la primera medalla olímpica en gimnasia artística en la historia de su país. ¡Grande, Ángel! 💪✨ #JuegosOlímpicos | @angelbarajas334 @figymnastics ♬ sonido original - Juegos Olímpicos™

Colombia también celebró en levantamiento de pesas

Los triunfos no llegaron únicamente desde la gimnasia. María Fernanda Mena consiguió otra medalla de oro para Colombia al imponerse en la categoría femenina de los 77 kilogramos.

La antioqueña terminó la competencia con 250 kilogramos en el total, resultado con el que superó a la ecuatoriana Angie Palacios, quien registró 245 kg.

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#SuramericanosxSeñal | ¡NUEVO ORO PARA COLOMBIA! 🏅🇨🇴 La pesista antioqueña María Fernanda Mena (@mafe76kg) le dio a Colombia una presea dorada en la categoría de los 77 kg de levantamiento de pesas. 🏋️‍♀️ Nacida en Apartadó, Mena completó un impresionante total acumulado de 250 kg, superando por 5 kg a la ecuatoriana Angie Palacios (245 kg) 🥇 — RTVC Noticias (@RTVCnoticias) September 17, 2026

A la celebración se sumó Karen Mosquera, campeona de la categoría de los 61 kilogramos. La colombiana levantó 105 kg en arranque y 125 kg en envión para alcanzar un total de 230 kilogramos y quedarse con el primer lugar este 15 de septiembre.

🥇🏋️ ¡Colombia sigue levantando oros en Santa Fe 2026! Karen Mosquera conquistó el título en la categoría de los 61 kilogramos del Levantamiento de Pesas con un total de 230 kg (105 en arranque y 125 en envión). 🇨🇴 Es el quinto oro de Colombia en esta disciplina durante los Juegos Suramericanos. — Óscar David Ríos Gil |🎙️✍️📹 Periodista Deportivo (@OriosDeportes) September 16, 2026

El levantamiento de pesas se ha convertido así en una de las disciplinas que más resultados positivos le ha entregado a Colombia durante el desarrollo de los Juegos Suramericanos.

La natación aportó nuevas medallas

Colombia también encontró espacio en el podio desde la piscina. Samantha Baños consiguió la medalla de plata en los 200 metros espalda femenino, prueba en la que registró un tiempo de 2:14.28.

Por su parte, Sirena Rowe terminó segunda en los 50 metros libre femenino, luego de marcar 25.20 segundos y sumar otra presea para la representación colombiana.

Las dos nadadoras ya habían tenido protagonismo durante las jornadas anteriores de competencia, aportando a una cosecha que sigue creciendo para el país en diferentes disciplinas.

Con las actuaciones de Barajas, Mena, Mosquera, Baños y Rowe, Colombia continúa sumando podios en Santa Fe 2026. Una jornadas en las que el medallista olímpico volvió a llevarse los reflectores al demostrar que, después de su histórica plata en París, sigue teniendo motivos para celebrar en la gimnasia internacional.