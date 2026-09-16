Emiro Navarro hace historia en MasterChef Celebrity: Consiguió su primer ‘cachete’ de Jorge Rausch

Durante la emisión del programa el pasado 14 de septiembre, el creador de contenido Emiro Navarro alcanzó un hito importante en su paso por la cocina de MasterChef Celebrity Colombia.

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Al enfrentarse al reto de eliminación portando el delantal negro, Navarro logró convencer al riguroso jurado con una preparación basada en lengua de res, obteniendo así el tradicional gesto de aprobación del chef Jorge Rausch.

La jornada de eliminación exigió a los participantes portadores del delantal negro llevar a cabo preparaciones de alta complejidad técnica utilizando como ingrediente principal la lengua de res y la olla a presión como herramienta clave.

A medida que la competencia avanza en la pantalla del Canal RCN, los jurados —Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y la chef mexicana Belén Alonso— han incrementado la exigencia técnica en la evaluación de cada uno de los platillos.

En este escenario de alta presión, Emiro Navarro presentó ante el atril una propuesta culinaria que bautizó como ‘Lo que causa la lengua’.

La preparación consistió en una porción de lengua en salsa acompañada de puré de papa, complementada con una propuesta visual y de emplatado que llamó la atención de los evaluadores antes de la degustación.

Al momento de probar, el desempeño del participante generó comentarios favorables entre los miembros del jurado. El chef Jorge Rausch destacó la técnica utilizada para la cocción y el sazón logrado en la proteína, señalando que la textura y el sabor logrados disimularon la rigidez habitual del corte.

“Mire Emiro, usted con esto engaña a cualquiera, es un cumplido porque cualquiera que lo prueba no va a saber que es lengua porque está delicioso. Está tan bien resuelto que venga para acá”, afirmó Rausch durante la transmisión del episodio.

Tras sus palabras, el chef le otorgó el característico ‘cachete’, un gesto simbólico con el que suele premiar a los platos mejor ejecutados de la temporada.

Luego del dictamen, Navarro celebró el resultado abrazando a la conductora del formato, Claudia Bahamón, y recibiendo las felicitaciones de los chefs Nicolás de Zubiría y Belén Alonso por su desempeño en la estación de cocina.

Emiro Navarro, reconocido por su presencia en redes digitales y redes sociales, ha tenido un proceso de aprendizaje gradual dentro de la competencia culinaria de la televisión colombiana.

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Aunque en entregas anteriores había enfrentado dificultades técnicas y momentos críticos en el delantal negro, su desempeño en este reto de eliminación representa una evolución en su técnica dentro del programa.

El reconocimiento otorgado por el jurado marca un punto favorable en su permanencia dentro de la competencia, en una etapa donde la precisión en los tiempos de cocción y el equilibrio de sabores definen la salida de los famosos del programa.