Marianela González y la historia que hay detrás de su éxito: Venezuela, migración y una cocina que se convirtió en su lenguaje de amor

Marianela González es actriz, venezolana y española, y residente en Colombia. Su trayectoria está marcada por personajes de televisión, por el teatro, por una historia de migración que comenzó en 2010 y por una familia elegida que encontró lejos del lugar donde nació. También es una mujer profundamente vinculada con la gastronomía, una pasión que, más que un gusto, se ha convertido en una manera de recordar, cuidar y acompañar a otros.

A propósito del estreno de Pa’ seguirte queriendo, la novela de RCN en la que González interpreta a Luisa Ortega, SEMANA conversó con la actriz, quien hoy mira su vida desde un lugar menos relacionado con las grandes cifras de una carrera y más cercano a aquello que permanece cuando las cámaras se apagan: la gratitud, los afectos, la tranquilidad y la posibilidad de sentirse en casa.

Una fecha que todavía recuerda

Marianela González Álvarez actriz y modelo venezolana Bogota agosto 4 del 2026 Foto Guillermo Torres Reina - SEMANA Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

González se fue de Venezuela el 16 de octubre de 2010. Hay una razón por la que conserva con tanta precisión la fecha: aquella mañana votó en las elecciones parlamentarias y esa misma noche viajó. Se fue con la esperanza que todavía encontraba en su país y con la decisión de llegar a un lugar que no le resultara completamente ajeno. “Yo tenía muy claro que no me quería ir a cualquier sitio y quería irme a donde no me sintiera tan ajena de mi casa. Y yo decía: ‘Me encanta lo que Colombia hace a nivel de dramáticos y de televisión’”.

“¿Qué más tiene que pasar?”: Reconocida actriz pide oraciones y ayuda para Venezuela tras emergencia por los terremotos

Han pasado alrededor de diez años desde su última visita a Venezuela. Para González, hay una diferencia profunda entre tener una vida estable y saber que el país que se lleva dentro atraviesa momentos difíciles. “Todo a mi alrededor está bien: el trabajo, mis amistades, mi familia; yo estoy bien, tengo salud. Pero mi país no”.

Su hogar, además, no cabe en un solo mapa. Venezuela, Colombia y España forman parte de su identidad. Es venezolana española, residente en Colombia y, como ella misma lo resume, ciudadana del mundo.

Cocinar para acompañar

Marianela González Álvarez actriz y modelo venezolana Bogota agosto 4 del 2026 Foto Guillermo Torres Reina - SEMANA Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

Para González, la comida siempre ha sido una declaración afectiva. No se trata únicamente de preparar algo que sabe bien, sino de utilizar los alimentos para transmitir cuidado. Por eso, cuando surgió la posibilidad de ayudar a personas afectadas y a quienes trabajaban como voluntarios tras los terremotos de Venezuela el 24 de junio, la gastronomía apareció como una herramienta. “Para mí, cocinar es una forma de dar amor. Esto lo repito siempre, porque es una realidad para mí. Cocinar es mi lenguaje de amor”.

Para la actriz, la cocina también se ha convertido en una forma de memoria. Un olor puede llevarla a España, a sus abuelos o a Venezuela. Un plato puede recuperar una parte de la infancia que la distancia no consiguió borrar.

Nela González y su conmovedor mensaje tras perder la gran final de MasterChef Celebrity 2023: “ya gané”

La multiculturalidad nunca fue para ella una idea abstracta. Creció atravesada por Venezuela y España. Su madre era española y sus veranos transcurrían en ese país, mientras el resto del año estudiaba en Venezuela. En Caracas convivió con sabores y tradiciones provenientes de distintas comunidades.

Esa experiencia, considera, la ayudó a entender que el mundo podía ser más amplio. No cree que sus dos culturas expliquen por sí solas a la actriz en la que se convirtió, pero sí reconoce que crecer entre ellas amplió su mirada y pudo ayudarla al momento de construir personajes.

Su relación con la gastronomía también nació de la nostalgia. Poco después de llegar a Colombia, quiso preparar un pabellón, uno de los platos tradicionales de Venezuela. La búsqueda de los ingredientes y de los sabores se convirtió en una exploración personal. La comida le permitió preguntarse qué extrañaba, de dónde venía y cuáles eran los recuerdos que todavía permanecían en ella. Esa pasión incluso la llevó a participar en el reality gastronómico MasterChef Celebrity, en el que fue una de las finalistas en la edición de 2023.

Una actriz que llegó por casualidad

Marianela González Álvarez actriz y modelo venezolana Bogota agosto 4 del 2026 Foto Guillermo Torres Reina - SEMANA Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

Resulta paradójico que una mujer que hoy lleva décadas vinculada con la actuación en exitosas producciones como La traicionera, Ciudadano extranjero, Garzón Vive, El comandante, La ley del corazón, entre otras, haya sido una niña tímida, con miedo escénico y poco interés en exponerse frente a otros. En el colegio, las presentaciones eran una pesadilla y en las obras teatrales solía ocupar papeles pequeños. Su hermana, en cambio, era la protagonista.

Su entrada al mundo artístico tampoco fue planeada. Comenzó como modelo, hizo un comercial, viajó a Japón siendo muy joven y después pensó en estudiar publicidad. Un casting al que acompañó a un amigo cambió el rumbo.

El productor terminó convenciéndola de presentarse y obtuvo su primera serie juvenil. A partir de allí no paró. La actuación le permitió descubrir una versión de sí misma que no aparecía en la vida cotidiana.

“Con la actuación, esa Nela tímida que estaba encerrada en su caparazón podía hacer lo que quisiera. Podía salir de ese caparazón y ser cualquier cosa. Aquí sí puedo bailar, cantar, hacer todo lo que quiera”, afirma.

Entre los proyectos que recuerda está Mi gorda bella, pero reconoce una importancia especial en La traicionera, su primera gran oportunidad en Colombia. Allí representó a Renata, un personaje antagonista que le permitió explorar zonas complejas de la interpretación.

“Se me está pasando el tren”: Nela, de MasterChef, confesó que cree tener poco tiempo para cumplir un importante sueño

La mujer detrás de Nela

Marianela González Álvarez actriz y modelo venezolana Bogota agosto 4 del 2026 Foto Guillermo Torres Reina - SEMANA Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Sobre aquellas facetas desconocidas que la atraviesan como mujer por fuera de la actuación, González afirma que está el impulso de cuidar y resolver los problemas de quienes la rodean y querer que todo ocurra a su manera. Algo que asegura que está trabajando. Otra faceta es el humor negro y una personalidad que combina cuidado, control y una necesidad de proteger a los demás. Para ella, esas contradicciones no son ajenas a su oficio. Quizás, dice, precisamente por eso es actriz.

Después de tantos años de carrera, González no mide el éxito únicamente por premios o reconocimientos. Incluso confiesa que, cuando recibe una nominación, llega a desear no ganar para evitar tener que subir al escenario y hablar ante el público. La timidez que acompañó sus primeros años todavía aparece de vez en cuando.

Su definición de éxito está en otro lugar: “Es estar con las personas que quiero, estar tranquila a nivel laboral, saber que tengo salud, que estoy rodeada de gente que me quiere y me respeta. Para mí eso es el éxito”.

Quizás por eso la conversación con González termina regresando siempre al mismo territorio: los afectos. Sobre con quién tendría una última conversación si pudiera volver a tenerla, no duda. Sería con su madre, quien ya falleció. “Con ella, era una relación en la que no teníamos que hablar mucho para decirnos las cosas, como que teníamos un lenguaje más allá de las palabras. Ella sabía cuando algo me pasaba y yo sabía cuando algo le pasaba. Se me fue muy pronto”.

Marianela González Álvarez actriz y modelo venezolana Bogota agosto 4 del 2026 Foto Guillermo Torres Reina - SEMANA Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

De esa ausencia le queda una certeza: hay que hablar. Decir lo que se siente, incluso cuando resulte incómodo. No guardar aquello que después puede convertirse en una conversación imposible.

Su madre, además, está presente en otros lugares: en la herencia española, en los recuerdos familiares y, de alguna manera, en esa relación con la comida que González convirtió en una manera de cuidar.

Al final, quizá ahí se encuentre la mujer que hay detrás de la actriz: alguien que se fue de Venezuela, construyó tres hogares, hizo de Colombia uno de ellos, encontró en la gastronomía una forma de regresar y descubrió accidentalmente que podía convertirse en cualquier personaje. Una mujer que reconoce sus contradicciones, protege sus afectos y entiende el éxito como una vida en paz. “Creo que por eso soy actriz”.