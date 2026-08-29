Tras su regreso a Reino Unido, Meghan Markle, duquesa de Sussex, estaría explorando su regreso a la actuación con un posible papel en la tercera temporada de The Gentlemen, la serie de Netflix creada por el cineasta británico Guy Ritchie. La serie, derivada de la película homónima de 2019, está protagonizada por Theo James y se desarrolla alrededor de una familia aristocrática británica vinculada con el mundo del crimen. La eventual participación de Meghan marcaría un regreso significativo a la actuación después de que interpretara a Rachel Zane en Suits.

La posible participación en The Gentlemen también se produciría mientras la pareja mantiene una relación profesional con Netflix a través de Archewell Productions, aunque el proyecto sería independiente de las realizaciones que ambos desarrollan como productores.

Homenaje en Hollywood

Actor, comediante, productor y dramaturgo, Leguizamo ha participado en más de cien películas y ha llevado su talento desde Hollywood hasta Broadway. Escribió el libro infantil Kiki y la Lata (Kiki and the Can). Foto: Instagram

El actor colombiano John Leguizamo será reconocido por su trayectoria durante la sexta edición de la Celebración del Cine y la Televisión de la Crítica de Hollywood, una ceremonia que tendrá lugar el próximo 2 de octubre en Beverly Hills, California. El actor, productor, guionista y comediante recibirá el Career Achievement Award, un galardón que reconoce sus más de cuatro décadas de trabajo en cine, televisión y teatro.

El reconocimiento de octubre llega en un momento de particular exposición para el actor, quien forma parte del elenco de La odisea, la nueva película de Christopher Nolan. En la producción interpreta a Eumeo, personaje vinculado a la historia de Odiseo, y comparte reparto con figuras como Matt Damon, Tom Holland y Anne Hathaway. La ceremonia también distinguirá a otros artistas y creadores hispanos, entre ellos los directores españoles Javier Ambrossi y Javier Calvo, conocidos como Los Javis.

Apoya al Chocó

Beyoncé donará US$1 millón a organizaciones que atienden a damnificados del terremoto en Colombia Foto: Getty/Kevin Winter

Beyoncé anunció la donación de un millón de dólares para apoyar a las comunidades afectadas por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al Chocó el pasado 10 de agosto. El aporte fue confirmado por Parkwood Entertainment, la compañía de la artista, que explicó que los recursos serán destinados a atender de manera inmediata las necesidades de las zonas más golpeadas por la emergencia. El dinero será canalizado hacia organizaciones que ya desarrollan labores humanitarias en Colombia, entre ellas Food for the Poor y World Central Kitchen, con el objetivo de fortalecer la entrega de alimentos y suministros de vivienda.

El gesto se suma a otras iniciativas impulsadas por artistas y figuras internacionales para acompañar la recuperación del departamento. Entre ellas está la de Shakira, quien anunció recursos para la reconstrucción de instituciones educativas en el Chocó.

Adiós a un ícono

Portrait de l'artiste Yayoi Kusama au milieu de son oeuvre à Hong Kong, Chine, le 4 octobre 2012. (Photo by Jose-Fuste RAGA/Gamma-Rapho via Getty Images) Foto: Gamma-Rapho via Getty Images

Yayoi Kusama, una de las figuras más reconocibles e influyentes del arte contemporáneo, murió a los 97 años en un hospital de Tokio, según confirmó el Museo Yayoi Kusama. El reconocimiento internacional de la artista se consolidó con grandes exposiciones en instituciones como el MoMA de Nueva York, el Whitney Museum y la Tate Modern, además de distinciones como la Orden de las Artes y las Letras de Francia, la Orden de la Cultura de Japón y el Praemium Imperiale, uno de los principales galardones internacionales de las artes.

Su influencia llegó hasta el mundo de la moda. En 2012 protagonizó junto a Marc Jacobs, entonces director creativo de Louis Vuitton, una colaboración que llevó sus característicos lunares a bolsos, ropa, zapatos, accesorios y escaparates de la firma francesa; una década después, Louis Vuitton retomó la alianza con una nueva colección lanzada en 2023.

Habrá secuela

LOS ANGLES, CA - NOVEMBER 14: Kate Hudson attends Netflix US Premiere of "Glass Onion:” A Knives Out Mystery” at the Academy Museum on November 14, 2022 in Los Angeles, California. Cr. Emilio Madrid/Netflix © 2022. Foto: Emilio Madrid/Netflix

Veintitrés años después de su estreno, Cómo perder a un hombre en 10 días tendrá una nueva oportunidad en Hollywood. Paramount Pictures confirmó que desarrolla una secuela de la recordada comedia romántica protagonizada por Kate Hudson y Matthew McConaughey.

La película original, dirigida por Donald Petrie, se estrenó en 2003 y recaudó alrededor de 177 millones de dólares en todo el mundo. Ahora, más de dos décadas después, el reto será trasladar la historia de sus protagonistas a una nueva etapa de sus vidas. Por el momento, no se conocen detalles oficiales como la fecha de estreno; sin embargo, ya se confirmó que Hudson estará vinculada a la secuela como productora ejecutiva.

Debut en Nueva York

Gustavo Dudamel comenzó a dirigir la Filarmónica de Los Ángeles con solo 28 años. En esta ciudad replicó el modelo de El Sistema y ayudó en la formación musical de jóvenes de sectores populares. Iniciativa que fue reconocida por Barack Obama. Foto: getty images

El venezolano Gustavo Dudamel cerró un capítulo de 17 años al frente de la Filarmónica de Los Ángeles y se prepara ahora para asumir la dirección musical y artística de la Filarmónica de Nueva York. Su despedida de California tuvo como escenario el Hollywood Bowl, donde protagonizó un fin de semana de conciertos que reunió música clásica, rock y sonidos latinoamericanos. El último de estos encuentros estuvo dedicado a Venezuela y contó con invitados como Natalia Lafourcade, Carlos Vives, Beck, Meme del Real y Chris Martin.

El siguiente capítulo comenzará en septiembre, cuando Dudamel se estrene oficialmente como director musical y artístico de la Filarmónica de Nueva York durante la temporada 2026-2027. Sus primeras presentaciones incluyen conciertos en Radio City Music Hall y el Perelman Performing Arts Center, antes de instalarse en David Geffen Hall, donde dirigirá obras de John Adams, Zosha Di Castri y Serguéi Prokófiev, entre otros compositores.