Horóscopo y números de la suerte de Walter Mercado para el 29 de agosto: sorpresas para los 12 signos

Walter Mercado, uno de los videntes y expertos en predicciones, continúa siendo una de las figuras con mayor credibilidad en el mundo de las energías, pese a que falleció en el año 2019, pues dejó en manos de sus familiares algunos escritos, con advertencias y recomendaciones para sus seguidores.

Para el sabado 29 de agosto, se revelaron algunas de las combinaciones que se llevarían el premio mayor en sorteos de chances y loterías.

Estas son las cifras con las que podría convertirse en el ganador del premio mayor. Foto: Getty Images

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Es momento de dejar atrás los miedos y las inseguridades que han impedido disfrutar plenamente del presente. La clave estará en cambiar la perspectiva, abandonar el drama y concentrarse en aquello que genera felicidad.

Números de suerte: 50, 4 y 31.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

La estabilidad sentimental toma protagonismo. Las dudas y los desacuerdos podrían quedar atrás si existe disposición para hablar con sinceridad. La comunicación será fundamental para fortalecer los vínculos y construir relaciones más sólidas.

Números de suerte: 43, 19 y 11.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

No será necesario gastar energía intentando convencer a quienes no desean escuchar. La tranquilidad llegará al priorizar la paz interior y actuar de acuerdo con la propia conciencia. Tener fe y evitar discusiones innecesarias será la mejor decisión.

Números de suerte: 21, 15 y 10.

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Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

El amor podría convertirse en una fuente importante de apoyo. Quienes tienen pareja encontrarán respaldo para sus proyectos, mientras que los solteros podrían conocer a alguien capaz de aportar estabilidad a sus vidas.

Números de suerte: 39, 14 y 7.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Las oportunidades para sobresalir estarán presentes. El esfuerzo realizado en el trabajo, los estudios o la profesión comenzará a dar resultados. Leo tendrá recursos suficientes para enfrentar los desafíos y demostrar sus capacidades.

Números de suerte: 3, 28 y 16.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Una persona podría intentar imponer su voluntad, pero será importante defender las propias convicciones sin cerrar la puerta al diálogo. El panorama profesional ofrece posibilidades para destacarse y avanzar.

Números de suerte: 12, 36 y 4.

Miles de personas alrededor del mundo confían en el legado del fallecido astrólogo. Foto: Foto 1: Getty Images - Foto 2: Getty Images

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

El bienestar debe convertirse en una prioridad. La jornada invita a revisar algunos hábitos y evitar excesos que puedan afectar el equilibrio físico y emocional. Será un buen momento para adoptar cambios positivos.

Números de suerte: 8, 41 y 26.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Después de días intensos, llega una oportunidad para recuperar la calma. El tiempo libre, el arte, la música y la compañía de personas afines ayudarán a encontrar bienestar. Algunos asuntos pendientes también podrían avanzar favorablemente.

Números de suerte: 9, 10 y 34.

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Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

La energía favorece los nuevos proyectos y las aventuras. Es un momento para confiar en las capacidades propias y dirigir los esfuerzos hacia metas relacionadas con la prosperidad y el crecimiento económico.

Números de suerte: 5, 24 y 2.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

La abundancia comienza a ocupar un lugar importante. La organización y el trabajo serán claves para aprovechar las oportunidades económicas que puedan aparecer. El panorama financiero podría mostrar señales de mayor estabilidad.

Números de suerte: 5, 13 y 33.

Estas son las combinaciones que lo acercarían a un millonario premio en la lotería. Foto: Getty Images

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

La paz interior será el principal objetivo. Dejar atrás el resentimiento y las emociones negativas permitirá avanzar con mayor tranquilidad. Será un buen momento para hacer una limpieza emocional y concentrarse en sentimientos constructivos.

Números de suerte: 16, 43 y 29.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

La paciencia será necesaria ante las exigencias familiares. Será importante organizar el tiempo y establecer límites para evitar que las responsabilidades consuman toda la energía. También habrá que reservar espacio para el descanso y el bienestar personal.

Números de suerte: 44, 18 y 32.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.