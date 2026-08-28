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Horóscopo y números de la suerte de Walter Mercado para el 29 de agosto: sorpresas para los 12 signos

Los astros muestran que la fortuna estará del lado de los signos del zodiaco, los cuales tendrán un golpe de suerte en futuros sorteos.

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Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

28 de agosto de 2026 a las 8:38 p. m.
Estos son los números de la suerte de Walter Mercado.
Estos son los números de la suerte de Walter Mercado. Foto: 1: Getty Images / Foto 2: Getty Images

Walter Mercado, uno de los videntes y expertos en predicciones, continúa siendo una de las figuras con mayor credibilidad en el mundo de las energías, pese a que falleció en el año 2019, pues dejó en manos de sus familiares algunos escritos, con advertencias y recomendaciones para sus seguidores.

Para el sabado 29 de agosto, se revelaron algunas de las combinaciones que se llevarían el premio mayor en sorteos de chances y loterías.

Estas son las cifras con las que podría convertirse en el ganador del premio mayor.
Estas son las cifras con las que podría convertirse en el ganador del premio mayor. Foto: Getty Images

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Es momento de dejar atrás los miedos y las inseguridades que han impedido disfrutar plenamente del presente. La clave estará en cambiar la perspectiva, abandonar el drama y concentrarse en aquello que genera felicidad.

Números de suerte: 50, 4 y 31.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

La estabilidad sentimental toma protagonismo. Las dudas y los desacuerdos podrían quedar atrás si existe disposición para hablar con sinceridad. La comunicación será fundamental para fortalecer los vínculos y construir relaciones más sólidas.

Números de suerte: 43, 19 y 11.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

No será necesario gastar energía intentando convencer a quienes no desean escuchar. La tranquilidad llegará al priorizar la paz interior y actuar de acuerdo con la propia conciencia. Tener fe y evitar discusiones innecesarias será la mejor decisión.

Números de suerte: 21, 15 y 10.

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Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

El amor podría convertirse en una fuente importante de apoyo. Quienes tienen pareja encontrarán respaldo para sus proyectos, mientras que los solteros podrían conocer a alguien capaz de aportar estabilidad a sus vidas.

Números de suerte: 39, 14 y 7.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Las oportunidades para sobresalir estarán presentes. El esfuerzo realizado en el trabajo, los estudios o la profesión comenzará a dar resultados. Leo tendrá recursos suficientes para enfrentar los desafíos y demostrar sus capacidades.

Números de suerte: 3, 28 y 16.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Una persona podría intentar imponer su voluntad, pero será importante defender las propias convicciones sin cerrar la puerta al diálogo. El panorama profesional ofrece posibilidades para destacarse y avanzar.

Números de suerte: 12, 36 y 4.

Miles de personas alrededor del mundo confían en el legado del fallecido astrólogo.
Miles de personas alrededor del mundo confían en el legado del fallecido astrólogo. Foto: Foto 1: Getty Images - Foto 2: Getty Images

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

El bienestar debe convertirse en una prioridad. La jornada invita a revisar algunos hábitos y evitar excesos que puedan afectar el equilibrio físico y emocional. Será un buen momento para adoptar cambios positivos.

Números de suerte: 8, 41 y 26.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Después de días intensos, llega una oportunidad para recuperar la calma. El tiempo libre, el arte, la música y la compañía de personas afines ayudarán a encontrar bienestar. Algunos asuntos pendientes también podrían avanzar favorablemente.

Números de suerte: 9, 10 y 34.

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Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

La energía favorece los nuevos proyectos y las aventuras. Es un momento para confiar en las capacidades propias y dirigir los esfuerzos hacia metas relacionadas con la prosperidad y el crecimiento económico.

Números de suerte: 5, 24 y 2.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

La abundancia comienza a ocupar un lugar importante. La organización y el trabajo serán claves para aprovechar las oportunidades económicas que puedan aparecer. El panorama financiero podría mostrar señales de mayor estabilidad.

Números de suerte: 5, 13 y 33.

Estas son las combinaciones que lo acercarían a un millonario premio en la lotería.
Estas son las combinaciones que lo acercarían a un millonario premio en la lotería. Foto: Getty Images

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

La paz interior será el principal objetivo. Dejar atrás el resentimiento y las emociones negativas permitirá avanzar con mayor tranquilidad. Será un buen momento para hacer una limpieza emocional y concentrarse en sentimientos constructivos.

Números de suerte: 16, 43 y 29.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

La paciencia será necesaria ante las exigencias familiares. Será importante organizar el tiempo y establecer límites para evitar que las responsabilidades consuman toda la energía. También habrá que reservar espacio para el descanso y el bienestar personal.

Números de suerte: 44, 18 y 32.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.