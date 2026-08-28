Jorge Barón Jr., en polémica por tildar de “desechables” a habitantes de calle en Bogotá tras sufrir intento de robo; se defendió de críticas

Jorge Eduardo Barón, hijo del reconocido presentador Jorge Barón, quedó en medio de una polémica luego de unas declaraciones que dio sobre los habitantes en situación de calle en Bogotá, las cuales causaron críticas en las redes sociales.

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El empresario dijo: “Hoy casi fui víctima del delito de hurto por un indigente”. Según contó, este hecho habría ocurrido en la capital del país. Aprovechó la situación para cuestionar la inseguridad que se vive en algunas zonas de Bogotá.

En medio de su pronunciamiento, Jorge Eduardo Barón utilizó una expresión que rápidamente provocó reacciones entre los usuarios de redes sociales.

“Son personas desechables, miserables, que no le aportan nada a la sociedad”, expresó, al referirse a algunas personas en condición de calle que, de acuerdo con su versión, estarían relacionadas con hechos delictivos.

Las palabras del empresario generaron rechazo entre varios internautas, quienes consideraron que este tipo de expresiones puede contribuir a reforzar estigmas contra una población que enfrenta situaciones de vulnerabilidad.

Para algunos usuarios, la discusión sobre la inseguridad no debería llevar a generalizaciones sobre las personas que viven en las calles.

Por otro lado, hubo personas que respaldaron la preocupación de Barón frente a la delincuencia. Señalaron que las autoridades deben prestar mayor atención a la inseguridad que viven los ciudadanos en Bogotá.

“Hoy casi fui víctima del delito de hurto por un indigente”, dijo Jorge Eduardo Barón, hijo de Jorge Barón. Foto: Foto: tomanda del instagram de Jorgebaronjr

Ante la polémica, el hijo de Jorge Barón decidió explicar el sentido de sus declaraciones. Aseguró que no pretendía referirse a todas las personas habitantes de calle.

“Yo no quiero generalizar a toda la población indigente”, afirmó al responder a las críticas que se dieron después de sus comentarios.

Según explicó, lo que dijo estaba dirigido específicamente a personas que, de acuerdo con su versión, utilizan su situación de calle como una forma de cometer delitos o causar daño a otros.

“Una cosa es una persona que está en la calle y necesita ayuda, y otra muy diferente es alguien que aprovecha esa situación para hacerles daño a los demás”, agregó.

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Mientras algunos ciudadanos insistieron en la necesidad de combatir la delincuencia y mejorar la seguridad en Bogotá, otros pidieron mayor cuidado en el lenguaje que se usa para hablar de poblaciones vulnerables.

El caso de Jorge Eduardo Barón terminó convirtiéndose así en un nuevo debate sobre la inseguridad, la estigmatización y la responsabilidad al opinar públicamente.