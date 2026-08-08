Jorge Barón se pronunció tras posesión presidencial y envió mensaje a Abelardo De La Espriella: “Tomar decisiones responsables”

Jorge Barón sorprendió a miles de personas con un inesperado y sentido mensaje tras la posesión presidencial que se llevó a cabo el pasado 7 de agosto. El presentador utilizó las redes sociales y publicó un video, enviándole un mensaje al nuevo presidente.

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De acuerdo con lo que quedó registrado, el famoso se dirigió al ahora mandatario y expresó un saludo de felicitaciones por lo ocurrido en Cali. Allí puntualizó cómo veía todo el panorama, deseándole lo mejor al jefe de Estado.

Jorge Barón indicó que entendía la gran responsabilidad que traía este puesto, por lo que quería que el abogado lo asumiera con mucha fuerza y buena labor, logrando un resultado positivo para el país.

“Presidente Abelardo de la Espriella, reciba un cordial y afectuoso saludo junto a mi más sinceras felicitaciones por la alta responsabilidad que asume al tomar posesión como presidente de la República de Colombia”, dijo al inicio del post.

“Como millones de colombianos, confío en que su preparación, su sentido de responsabilidad y su amor por nuestra patria será guía para actuar con sabiduría, prudencia y firmeza, pensando siempre en el bienestar de todos los colombianos”, agregó.

Para finalizar, el presentador mencionó que confiaba en su liderazgo y su preparación, llegando a un objetivo común que ayudara a millones de colombianos en los próximos cuatro años.

“Su rigurosa formación, disciplina y capacidad de trabajo son cualidades que el país reconoce y confío en que ese liderazgo, tan sereno como preparado, contribuirá a construir consensos y tomar decisiones responsables en favor del bien común”, comentó.

“Con cariño y el compromiso que siento por Colombia, le deseo un gobierno exitoso que deje una huella positiva en nuestra historia. ¡Firmes por la patria, nuestra patria milagro!”, concluyó.