Jorge Alfredo Vargas se refirió a situación de salud de Yamid Amat y envió sentido mensaje tras parte médico

El periodista colombiano Yamid Amat Ruiz, de 84 años, permanece hospitalizado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la Fundación Santa Fe de Bogotá, luego de presentar una complicación de salud que obligó a sus familiares a solicitar atención médica de manera inmediata.

Yamid Amat en UCI: esta es la enfermedad que padece el periodista: “Él acaba de tener una complicación”

Según información entregada por su entorno familiar a SEMANA, el comunicador sufrió una fuerte descompensación mientras se desplazaba desde Anapoima hacia Bogotá. Debido a la situación, sus allegados gestionaron su traslado hasta el centro asistencial, donde fue recibido durante la noche del lunes y quedó bajo supervisión de especialistas.

La Fundación Santa Fe de Bogotá entregó posteriormente un parte médico, emitido a solicitud de la familia, en el que confirmó que Amat requiere atención integral y permanece bajo vigilancia constante en la unidad de cuidados intensivos.

El reporte señala que el estado de salud del periodista es “crítico y con pronóstico reservado”. La institución también indicó que cualquier nueva información relacionada con su evolución será comunicada de acuerdo con los cambios que presente su condición y siempre que exista autorización de sus familiares.

Jorge Alfredo Vargas reaccionó a situación de salud de Yamid Amat

En medio de la preocupante noticia sobre la situación del comunicador, Jorge Alfredo Vargas reapareció en redes sociales y compartió una sentida publicación, refiriéndose a lo que pasaba con su colega.

El presentador de televisión utilizó su cuenta oficial de Instagram para subir la imagen del parte médico, utilizándolo como base para enviar un emotivo mensaje a Yamid Amat.

Vargas escribió un breve texto, el cual se enfocaba en el cariño que le tenía al periodista, y el ánimo que le enviaba, bajo un apodo de confianza con el que se habría referido a él.

“Fuerza, comandante. Te queremos”, escribió, acompañándolo de unas manitas orando y un corazón rojo.

Jorge Alfredo Vargas envió mensaje a Yamid Amat Foto: Instagram @jorgeavargas67

Cabe destacar que la familia del reconocido periodista pidió prudencia en medio de este momento y solicitó respeto por la privacidad que rodea su situación médica. Por ahora, el centro hospitalario continuará con el seguimiento permanente de su estado, mientras sus allegados permanecen atentos a los reportes que puedan surgir en las próximas horas.

Yamid Amat es una de las figuras de mayor trayectoria dentro del periodismo colombiano y ha desarrollado una extensa carrera en diferentes medios de comunicación del país, por lo que cientos de colegas se han preocupado por su salud.