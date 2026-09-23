Marbelle denunció preocupante situación e hizo importante llamado: “Ayuda, por favor”

Marbelle se ha convertido en una de las figuras del entretenimiento colombiano que con frecuencia participa en las conversaciones políticas que tienen lugar en redes sociales. La cantante utiliza sus plataformas digitales para reaccionar ante distintos acontecimientos del país y expresar públicamente sus opiniones sobre las decisiones y actuaciones del Gobierno.

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Durante la administración de Gustavo Petro, sus publicaciones han generado atención entre los usuarios de internet y la han mantenido vinculada a los debates que se desarrollan en el escenario digital.

La artista suele compartir mensajes y contenidos relacionados con la actualidad nacional, respaldando determinadas posiciones políticas y cuestionando aquellas decisiones o posturas de sectores de izquierda con las que manifiesta no estar de acuerdo.

Sin embargo, recientemente, Marbelle llamó la atención al compartir un inesperado video, el cual mostraba una preocupante situación que se denunciaba en el norte de Bogotá.

La cantante citó un contenido de Doña Pily, quien estaba dejando en evidencia un indignante caso de presunto maltrato animal en una vivienda de Pasadena. Las imágenes muestran a una mujer que habría subido a una terraza o balcón, golpeando a un perro con una correa de cuero.

En el video que fue difundido, la persona estaba en bata blanca, acercándose a un canino que estaba amarrado de una correa en esta zona de la vivienda. Al llegar, se ve cómo lanza golpes con el cinturón de cuero hacia el piso, lastimando, aparentemente, al animal.

Pese a que no es completamente visible, las denuncias se movieron rápidamente para evitar que la situación continuara y se esclarecieran los hechos.

“Sucedió en el barrio Pasadena en Bogotá. Esta infeliz agarró a golpes con correa de cuero a este perro”, escribió Doña Pily.

Marbelle, de forma puntual, pidió ayuda a autoridades y entes de control, buscando la forma de proteger al perro de esta clase de comportamientos, en caso de que se confirmara el maltrato.

“Ayuda, por favor”, escribió en su cuenta de X.