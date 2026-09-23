Himno de Colombia retumbó en el Mundial Femenino Sub-20: jugadoras emocionaron al cantarlo

El himno de Colombia sonó en el Mundial Femenino Sub-20, este miércoles 23 de septiembre, y acabó emocionando gracias a las jugadoras cafeteras.

Todo el staff colombiano entonó con profunda emoción el himno nacional, en los actos de protocolo previos al juego de semifinal contra Corea del Norte.

¡¡EL GRITO AL CIELO!!



Así entonaron el himno nacional las futbolistas colombianas en la semifinal del #Sub20FemeninoEnDSPORTS. #U20WWC pic.twitter.com/WXSVWqKg5j — DSPORTS (@DSports) September 23, 2026

Colombia vs. Corea del Norte: IA pronostica marcador y clasificada a la final del Mundial Femenino Sub-20

Colombia vs. Corea del Norte: canal y hora para ver la semifinal del Mundial Femenino Sub-20

La emotividad de la entonación del himno nacional hace parte de la importancia del partido. En caso de vencer a Corea del Norte, Colombia clasificará a la gran final del Mundial femenino sub-20.

Sería una gesta histórica para el FPC, donde las futbolistas cafeteras lograrían el paso a una final de Copa del Mundo. No obstante, al frente tendrán un rival de primer nivel.

Colombia quiere vencer a las vigentes campeonas del mundo

Para la prensa internacional, y para una gran parte de los aficionados, Corea del Norte es la principal candidata a quedarse con la clasificación a la final del Mundial Femenino Sub-20.

Hay varias razones detrás del favoritismo de Corea del Norte, dos fundamentales: primero, son las vigentes campeonas del Mundial Femenino Sub-20 (2024) y, segundo, en el último duelo contra Colombia, las norcoreanas ganaron.

Colombia vs. Corea del Norte, por la semifinal del Mundial Femenino Sub-20. Foto: Getty Images.

Fue el pasado 13 de septiembre de 2026, por la tercera fecha de la fase de grupos de este Mundial Femenino Sub-20, cuando Corea del Norte goleó 3-0 a Colombia.

Sin embargo, ahora el panorama pinta distinto. Se espera que Colombia haya hecho frente a los errores que le llevaron a perder el último contra Corea del Norte, y que este martes haga historia.

España espera en la final

Más temprano, antes de que empezara el partido entre Colombia y Corea del Norte, España venció 2-0 a Italia y se clasificó a la gran final de este Mundial.

Así las cosas, quien gane entre Corea del Norte y Colombia, enfrentará en la gran final de la competencia a España. Nuevamente, la roja es tendencia internacional por sus buenos desempeños futbolísticos, tanto en masculino como en femenino, y sea cual sea la categoría.

En caso contrario, también habrá un pequeño consuelo para las selecciones derrotadas en semifinales. Quienes caigan en la ronda de mejores cuatro tendrán la posibilidad de jugar por el tercer y cuarto puesto.

Colombia sueña con clasificar a la final del Mundial Femenino Sub-20 Foto: FIFA via Getty Images

En este caso, Italia, que perdió con España, espera a la selección que pierda entre Corea del Norte y Colombia. Así se definirá la medalla de bronce, en un Mundial Femenino Sub-20 que ha sido noticia por los buenos partidos y desempeños que ha tenido en esta edición 2026 en Polonia.