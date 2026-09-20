Colombia ya conoce a su rival en las semifinales del Mundial Femenino Sub-20: tendrá revancha

La Selección Colombia tiene a todo el país ilusionado en el Mundial Femenino Sub-20: ganó contra Nigeria y clasificó a las semifinales del torneo. Tras esto, ya se conoce quién será su próximo rival en esta instancia.

Historia pura: Colombia en el 90′ clasifica a semifinales del Mundial Femenino Sub-20 y espera rival

Se trata de Corea del Norte, que dejó en el camino a Canadá y buscará defender el título. Las asiáticas se impusieron tras dos goles en el tiempo agregado: primero fue Rim Jong Choe y después selló el triunfo Kyong Ho.

De esta forma, coreanas y colombianas se volverán a ver las caras después de que se enfrentaran en la fase de grupos. En ese partido, la Tricolor tuvo una pésima actuación y cayó 3-0, por lo que ahora tendrá la revancha.

Colombia Femenina Sub-20 se enfrenta contra la vigente campeona del Mundial, Corea del Norte Foto: Getty Images

El juego de semifinales se disputará el próximo miércoles, 23 de septiembre, a las 11:30 de la mañana (hora colombiana). Allí, las dirigidas por Carlos Paniagua buscarán hacer historia y meterse en la final del Mundial.

En la otra llave estará la selección de Italia Sub 20, que se impuso en los cuartos de final a la siempre difícil Corea del Sur. Las europeas ganaron por 3-1 y sellaron su pase a la siguiente instancia.

El insólito gol que no marcó Colombia en el Mundial Femenino Sub-20 vs. Nigeria: estaba sola

El rival será otro equipo de Europa: España Sub-20, que le ganó por la mínima diferencia a Brasil y buscará quedarse con el título. El enfrentamiento será el mismo 23 de septiembre, pero a las 8:00 de la mañana (hora colombiana).

Carlos Paniagua y sus dirigidas ya piensan en las semifinales; saben que no hay tiempo de celebrar y que el objetivo es uno: llegar a la final y ganarla. Lastimosamente, no podrán contar en semifinales con una jugadora clave: Juana Ortegón.

Imagen del partido de cuartos de final entre Colombia y Nigeria por el Mundial Femenino Sub-20 de Polonia 2026. Foto: Federación Colombiana de Fútbol (FCF)

La volante es la que se encarga de repartir en el medio campo y desde allí dirige la ‘orquesta’. Sin embargo, en el juego contra Nigeria vio una tarjeta amarilla y no podrá estar frente a Corea del Norte, por lo que el entrenador tendrá que recomponer el equipo en esta zona.