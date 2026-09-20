Números de suerte de Walter Mercado: estas serían las cifras para ganarse la lotería este 20 de septiembre

El domingo 20 de septiembre no pasa desapercibido para quienes creen en la astrología. Más que una fecha común, varios especialistas aseguran que llega con una carga energética particular, capaz de influir en decisiones importantes tanto en lo personal como en lo profesional.
En ese contexto, vuelve a tomar fuerza el mensaje de Walter Mercado, enfocado en el amor propio, la fe y la confianza en la energía de cada persona. Un legado que sigue vigente gracias a Dannette Benet Mercado, quien ha continuado difundiendo sus enseñanzas.
Así, la jornada se perfila como una oportunidad simbólica para reiniciar, tomar decisiones de peso y abrirse a cambios importantes, siempre que se sepa leer el momento.
Aries
La Luna en Capricornio impulsa a tomar decisiones con lógica y organizar asuntos importantes. Si practica Yom Kippur, será un momento de reflexión.
Números de suerte: 8, 40, 22.
Tauro
Es momento de enfocarse en lo importante, dejar la pereza y adoptar cambios que aporten estabilidad emocional. En el amor, la madurez favorecerá las relaciones.
Números de suerte: 3, 11, 49.
Géminis
La jornada favorece ordenar ideas, establecer límites y tomar decisiones que generen tranquilidad. Yom Kippur invita a revisar las propias acciones con honestidad.
Números de suerte: 8, 40, 37.
Cáncer
Será necesario asumir una postura firme y poner orden en asuntos pendientes. La reflexión y el perdón cobran importancia, mientras que en el amor conviene mantener la calma.
Números de suerte: 9, 20, 6.
Leo
La Luna favorece una actitud práctica para solucionar aquello que genera molestias. La disciplina y la madurez serán claves para avanzar.
Números de suerte: 10, 11, 31.
Virgo
El día brinda claridad para organizar responsabilidades y buscar mayor tranquilidad. La reflexión ayudará a encontrar equilibrio y paz.
Números de suerte: 1, 35, 42.
Libra
La madurez permitirá tomar decisiones que aporten estabilidad. Ordenar el entorno y desprenderse de lo innecesario abrirá espacio para nuevas experiencias.
Números de suerte: 27, 49, 52.
Escorpio
La jornada favorece decisiones importantes para el futuro y asumir el control con responsabilidad. La introspección ayudará a identificar aspectos por mejorar.
Números de suerte: 9, 46, 31.
Sagitario
La Luna ayuda a organizar planes y concentrarse en los objetivos. Habrá mayor seguridad para tomar decisiones, mientras Yom Kippur favorece la reflexión sobre el amor.
Números de suerte: 5, 33, 18.
Capricornio
La Luna en su signo brinda fuerza, disciplina y mayor control emocional para resolver asuntos pendientes. También favorece dejar atrás cargas del pasado.
Números de suerte: 12, 30, 6.
Acuario
El día invita a organizar pensamientos y solucionar un asunto pendiente con tranquilidad. La honestidad en el amor será fundamental para encontrar paz.
Números de suerte: 4, 44, 28.
Piscis
Será importante tomar decisiones que aporten estabilidad y establecer límites para proteger la energía emocional. La reflexión favorecerá la claridad y el equilibrio en el amor.
Números de suerte: 8, 40, 38.